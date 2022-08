Männergemeinschaft in Wermelskirchen : Feucht-fröhlicher 30. Geburtstag der IG „Fisch“

Dabringhausen Wie feiert man am besten einen Geburtstag? In geselliger Runde. Der Männer-Freundeskreis IG „Fisch“ war dann auch auf Tour und ließ es ordentlich krachen.

Die Interessengemeinschaft (IG) „Fisch“, eine ehemalige Anglergemeinschaft, die heute ein Männer- Freundeskreis ist und bekannt ist als Organisator des Eichholzer Fußballturniers, feierte am vergangenen Samstag sehr kurzweilig ihr 30-jähriges Bestehen. Neun „Altfische“ und ihre Partnerinnen starteten in den Tag mit einer Pärchenchallenge mit „Welcher Fisch weiß denn sowas?“ oder die eigens für den Tag kreierte Challenge „Baumstamm-Petanque“ oder dem gegenseitigen Messen an der Tischtennisplatte oder dem Tischkicker. Am Ende der Pärchenchallenge setzte sich das Fischpärchen Heiko Cürlis und Mark Bros als das Fisch-Traumpaar des Tages durch.