Tierquälerei in Neuss : Gequälter Wels - 1500 Euro Belohnung für Hinweise

Neuss Die Tierrechtsorganisation Peta hat eine Belohnung in Höhe von 1500 Euro ausgesetzt für Hinweise, die den oder die Täter überführen, die einen Wels zu Tode gequält hatten.

Im Fall um den totgequälten Wels von Grimlinghausen hat sich bislang lediglich ein Zeuge bei der Polizei gemeldet. Diesem Hinweis werde nun nachgegangen, wie eine Sprecherin am Dienstag auf Nachfrage mitteilte. Ein Düsseldorfer hatte am Pfingstmontag am Rheinufer bei Grimlinghausen das blutende Tier aus dem Wasser geangelt. An dem rund zwei Meter langen Fisch hingen drei Drähte, die ihm jemand mit Gewalt durch sein Maul gestochen hatte. An die Drähte war ein Seil geknotet, mit dem das Tier offenbar zuvor an Land gefesselt wurde. Der Wels konnte sich wohl selbst befreien, indem er das Seil durchscheuerte und so wieder ins Wasser gelang, aus dem der Angler den verletzten Fisch fing. Das Tier verendete jedoch später. Nach Angaben der Polizei sei es sinnvoll, Welse in der Nacht zu fangen. Besonders rücksichtslose Angler fixieren die Tiere dann am Ufer, um am Tag ein „Trophäenfoto“ zu machen.