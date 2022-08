„Terrorsperre“ für Kirmes in Wermelskirchen : Ordnungskräfte kündigen verstärkte Präsenz an

Das Ordnungsamt will auch auf der Herbstkirmes, so wie hier zur Frühjahrskirmes, verstärkte Präsenz zeigen. Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Am kommenden Wochenende steigt die Herbstkirmes in Wermelskirchen. Stadt und Feuerwehr sehen sich gut vorbereitet, um für einen sicheren Ablauf zu sorgen. Wenn es nicht noch regnet, steht das Abschlussfeuerwerk auf der Kippe.

Die zuletzt aus 2019 bekannten Wassertanks werden auch bei der diesjährigen Herbstkirmes als sogenannte „Terrorsperre“ dienen. „Diese Tanks verhindern das unkontrollierte Einfahren von Fahrzeugen in den Publikumsbereich“, erläutert Ordnungsamtsleiter Arne Feldmann. Der kündigt für das größte Volksfest in Wermelskirchen, das vor drei Jahren im letzten Vor-Corona-Veranstaltungsjahr geschätzt 300.000 Besucher an fünf Tagen anlockte, eine „verstärkte Präsenz mit ausreichend Personal insbesondere am Abend“ an. Das betreffe sowohl die Ordnungskräfte als auch die Polizei.

Verkehr

INFO Was zur Kirmes noch wissenswert ist Sperrungen Der Bereich an der Carl-Leverkus-Straße am Weihnachtsbaum sowie der Schwanenplatz sind bereits gesperrt. Seit Dienstag, 23. August, sind es die obere und untere Eich, ab dem morgigen Mittwoch, 24. August, der Krammarktbereich auf Kattwinkel- und Schillerstraße sowie Jörgensgasse. Für die Andienung der Kölner Straße richtet die Stadt eine Notzufahrt vom Brückenweg bis Freitag, 26 August, vormittags 8 Uhr ein – danach fließt auch hier kein Verkehr mehr. Aber: Sowohl für den Bereich Eich als auch für die Kölner Straße gilt während der Kirmestage eine Befahrbarkeit für die Anlieger oder Lieferverkehr zwischen 4 Uhr nachts und 10 Uhr morgens. Toiletten Im Kirmes- und Krammarktbereich gibt es an folgenden Standorten Toiletten oder Toilettenwagen: Schwanenplatz, Obere Eich, Jörgensgasse, Schillerstraße, in der Kattwinkelschen Fabrik, auf dem Platz am Weihnachtsbaum. Behinderten-Parkplätze Für Menschen mit Behinderungen stehen fünf Parkplätze am Brückenweg und zwei vor dem Hotel „Zum Schwanen“ zur Verfügung. www.wermelskirchen.de/kirmes/herbstkirmes

Neben Sperrungen und Beschilderungen will das Ordnungsamt vor Ort persönlich auf die geänderte Verkehrsführung hinweisen. Mahnende Worte und „Knöllchen“ nicht ausgeschlossen. „Wir haben die besondere Situation, dass die Balkan-Trasse zwar eine Umleitungsbeschilderung bekommt, sie jedoch letztlich mitten durch das Kirmesgeschehen führt“, erläutert Arne Feldmann. Die geltende Regel: Fahrradfahrer haben abzusteigen und müssen ihren Drahtesel schieben, damit es keinen Ärger gibt. Gute Erfahrungen habe die Stadt mit den Verkehrskadetten aus Solingen gemacht. Die sorgen zur Herbstkirmes für eine Sicherung Querung der Fußgänger über den Durchstich Dabringhausener Straße, der zwischen B51 und Hilfringhauser Straße für den Verkehr geöffnet bleibt. In diesem Jahr werden die Verkehrskadetten aus der Klingenstadt mit mehr Personal anrücken als in 2019 und für ein sicheres Geleit der Passanten über die Straße sorgen.

Brandschutz

Bei der Vorbereitung der Kirmes steht das Ordnungsamt stets in engem Kontakt mit der Wermelskirchener Feuerwehr, berichten Arne Feldmann und Paul Engelbracht. Die freiwilligen Brandbekämpfer stellen demnach eigens eine Kirmesbereitschaft und ist mit sogenannten „Rettungskisten“ mit darin enthaltenen Schläuchen vor Ort. „Das Prinzip ist logisch: Im Falle eines Feuers auf der Kirmes rennen die alarmierten Feuerwehrleute an den Einsatzort, suchen sich dort den nächsten Wasseranschluss, koppeln einen gegebenenfalls angeschlossen Schlauch eines Schaustellers ab und ihren an“, erläutert Paul Engelbracht. Dann habe der betroffene Schausteller zwar zeitweise keine Wasserversorgung, aber im Sinne aller habe die Sicherheit selbstverständlich Vorrang. Das Abschlussfeuerwerk am Dienstag, 30. August, um 22 Uhr findet nur statt, wenn nicht die Graslandfeuerstufe Fünf ausgerufen ist, kündigen die beiden Ordnungsamtskräfte an: „Das ist sicher. Ansonsten obliegt die Entscheidung, ob das Feuerwerk aufgrund von Trockenheit stattfindet oder nicht, bei der Feuerwehr, die das Geschehen an Ort und Stelle überwacht.“

Erste Hilfe

Mit zwei Stationen, eine vor der Schwanenschule und eine weitere vor der Hauptstelle der Stadtsparkasse an der Telegrafenstraße, ist das Deutsche Rote Kreuz (DRK) vertreten. „Die Stationen sind an diesen Standorten platziert, weil dort eine An- und Abfahrt gewährleistet ist“, stellt Arne Feldmann fest.

„Luisa ist hier“

Die DRK-Stationen erfüllen zudem eine weitere Aufgabe: Mit großen „Beachflags“ wird darauf hingewiesen: „Luisa ist hier“. Mit dieser Aktion der Stadt Wermelskirchen, die eine bundesweite Kampagne aufgreift, stellt sich der Veranstalter gegen sexuelle Übergriffe auf dem Rummel. „Leider hat es in der Vergangenheit ja derartige Fälle gegeben – auch im naheliegenden Radevormwald. So etwas wollen wir unbedingt verhindern“, betont Arne Feldmann. „Luisa ist hier“ soll Betroffenen, die sich belästigt oder bedrängt fühlen, eine schnelle und unauffällige Schutzzone bieten, in dem sie das Stichwort „Luisa“ nennen. Zum Beispiel durch die Frage: „Ist Luisa hier?“ Die Mitarbeiter von DRK, Feuerwehr, Polizei oder Ordnungsamt seien darauf sowieso vorbereitet, sagt Arne Feldmann: „Aber auch die Schausteller werden wir im Vorfeld entsprechend einweisen, damit sie Bescheid wissen.“

Matinee

Am Matinee-Montag, 29. August, herrscht im „Bermuda-Dreieck“ auf der Eich Glasverbot. Das wird von einer Sicherheitsfirma an fünf Kontrollstellen überwacht. Für diesen Tag gilt: Um 23 Uhr endet draußen die Musikbeschallung, um 24 Uhr ist Sperrstunde. „Zwischen zwei und drei Uhr nachts kehren wir die letzten Besucher, die dann noch nicht begriffen haben, dass Feierabend ist, nach Hause“, blickt Arne Feldmann aus. Und Paul Engelbracht ergänzt: „Die Polizei bleibt bis zum Schluss vor Ort – das ist so besprochen.“

Familiäre Atmosphäre

Für alle anderen Tage gelten die bekannten Kirmes- und Krammarkt-Öffnungszeiten, aber, so sagen Arne Feldmann und Paul Engelbracht unisono: „Wir halten uns an die Regeln. Jedoch machen wir nicht einfach dicht, wenn die Straßen noch voll sind.“ Das verursache erfahrungsgemäß kein Problem. „Auf dem Krammarkt haben zwischen Beschickern und Anwohnern über die Jahre Freundschaften entwickelt“, weiß Paul Engelbracht. Von einer trotz der Größe der Veranstaltung sehr familiären Atmosphäre spricht Arne Feldmann.

