Nach Bedrohung seiner Ex-Partnerin : Senior (87) hatte sieben Waffen in seiner Wohnung

Wermelskirchen / Monheim Die Polizei hat nach der Durchsuchung der Wohnung des Seniors, der seine ehemalige Lebensgefährtin mit einer Waffe bedrohte, insgesamt sieben Waffen gefunden. Die Polizei hat zudem ein Rückkehrverbot wegen häuslicher Gewalt ausgesprochen.

Am Montagvormittag hatte der 87-Jährige an der Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin geklingelt. Als sie aufmachte, habe er laut polizeilicher Ermittlung randaliert und die Frau mit einer Waffe bedroht. Der Senior war danach wieder in seine eigene Wohnung gegangen. Später hatte er sich der Polizei gestellt, so dass das angeforderte SEK nicht eingesetzt werden musste und auf der Anfahrt umdrehte. Der Mann ist in Monheim gemeldet, wo die Polizei bei der Durchsuchung der Wohnung weitere Munition fand. Er lebte aber schon lange in Tente in einer eigenen Wohnung.