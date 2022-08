Schützenfest in Lohausen : Mit einem Planwagen zum Festzug

Düsseldorf Das Amazonencorps feierte beim Lohauser Schützenfest einen runden Geburtstag. Deshalb wurde der Sattel mit einem Planwagen getauscht.

Wenn die Mitglieder des Amazonencorps hoch zu Pferd am großen Schützenumzug der Lohauser Bruderschaft, teilnehmen, sind sie immer ein richtiger Hingucker. In diesem Jahr war das nicht anders. Allerdings zogen bei der Parade am Sonntagnachmittag vor dem Landgasthaus "Zum kühlen Grund" nicht nur die Reiterinnen, sondern auch ein von Pferden gezogener Planwagen die Blicke auf sich, in denen ein Teil der Damen saß. „Unser Corps besteht in diesem Jahr seit 20 Jahren und da wollten wir uns etwas Besonderes gönnen“, sagt die Vorsitzende Susanne Baum.