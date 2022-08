Hückeswagen und Wermelskirchen sind Teil einer Kampagne : Energiesparen als gemeinsame Sache

BEW-Geschäftsführer Jens Langner (r.) und (v. l.) die Bürgermeister von Hückeswagen, Dietmar Persian, Wermelskirchen, Marion Lück, Kürten, Willi Heider, und Wipperfürth, Anne Loth, stellten die gemeinsame Energiespar-Kampagne vor. Foto: Stephan Büllesbach Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen / Wermelskirchen Die BEW und die von ihr mit Energie belieferten Kommunen Hückeswagen, Wermelskirchen, Wipperfürth und Kürten starten eine Energiespar-Kampagne. Darin geben sie Tipps und wollen die Menschen mit ins Boot holen.

Könnte man die aktuelle Hitze, die die Gebäude aufheizt, doch speichern. Dann gäbe es zumindest zu Herbstbeginn keine Probleme mit der Energieversorgung. Weil aber durch den Krieg in der Ukraine und seine Folgen deutschlandweit im bevorstehenden Herbst und Winter voraussichtlich vor allem das Gas knapp werden wird, gilt von der „großen“ Politik bis ins „kleinste“ Nachbarschaftsgespräch derzeit ein Motto: Energiesparen.

Bei der Bergischen Energie- und Wasser-GmbH (BEW), die Hückeswagen, Wermelskirchen, Wipperfürth und Kürten mit Gas, Strom und Wasser versorgt, haben sich die Verantwortlichen Gedanken dazu gemacht: „Wir planen, dass die Heizung bei uns bis Oktober ausbleibt, und im Winter werden die Heizzeiten weiter verkürzt und niedrigere Raum-Temperaturen programmiert“, sagte Geschäftsführer Jens Langner. Gemeinsam mit den vier Kommunen startet die BEW eine große Energiespar-Kampagne, die die fünf Partner jetzt in einer Pressekonferenz vorstellten.

Info Energiespartipps und Praxisbeispiele Wo Die gemeinsame Energiesparkampagne wird auf den Internetseiten der vier Kommunen und der BEW, ihren sozialen Medien und in den regionalen Tageszeitungen starten. Was Die Palette der Tipps reicht vom hydraulischen Heizungsabgleich über den wassersparenden Duschkopf bis zu nützlichen Informationen zum Einsparen von Energie beim Heizen, dem Betrieb von Geräten, Autofahren, Lüften und Wäsche waschen. Aus Erfahrung Vertreter der Kommunen und des Energieversorgers werden aufzeigen, wie sie selbst Energie sparen. Auch mit welchen Maßnahmen die Städte und die BEW in ihren Verwaltungen den Energieverbrauch drosseln, soll die Kampagne transparent machen. Serie Unsere Redaktion startet in Kürze eine Serie, in der Mitarbeiter der BEW und der vier Kommunen Tipps zum Energiesparen geben.

Zum ersten Mal seit Bestehen der Bundesrepublik droht das Gas knapp zu werden. Mit der gemeinsamen Kampagne wollen die vier Kommunen und die BEW nicht nur mit gutem Beispiel vorangehen, sondern auch den Menschen wichtige Hilfestellungen geben, wie sie ihren Gas- und Stromverbrauch reduzieren können. „Es geht darum, mehr Menschen zu weniger Verbrauch zu bewegen“, erläuterte Langner das vorrangige Ziel. Denn das sei entscheidend, damit Deutschland in der kalten Jahreszeit nicht das Gas ausgehe.

Zwar sei die Lage aktuell ungewiss und kritisch. „Fakt ist aber: Wir haben uns in Deutschland zu abhängig gemacht von russischem Gas, und derzeit kommen nur noch weniger als 20 Prozent der vertraglich vereinbarten Liefermenge via Nordstream an.“ Zudem kletterten auf dem Weltmarkt die Beschaffungspreise für Strom und Gas in nie dagewesene Höhen. Langner: „Vorsorge zu treffen, ist in einer solchen Situation sicher angebracht – und Energiesparen ist eine wirksame Maßnahme von vielen.“

In ihrer Runde haben sich der BEW-Geschäftsführer sowie die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister über die jetzt startende Kampagne abgestimmt. Es wurden Ideen gesammelt, wie jeder Einzelne zum Energiesparen beitragen kann. Und auch selbst werden etwa die Verwaltungschefinnen und -chefs sowie einige ihrer Mitarbeiter gewissermaßen „aus dem Nähkästchen plaudern“, was sie bereits in dieser Richtung getan haben oder noch zu tun gedenken.

Wermelskirchens Bürgermeisterin Marion Lück etwa hat es geschafft, statt sechs nur noch drei Minuten zu duschen – und das auch noch mit deutlich kühlerem Wasser. Auch Anne Loth, Bürgermeisterin von Wipperfürth, hat diese „erfrischende“ Erfahrung bereits gemacht. „Mit unserer gemeinsamen Kampagne wollen wir helfen, die Energiekrise in den Griff zu kriegen“, betonte Langner.

Für Hückeswagens Bürgermeister Dietmar Persian ist die Kampagne zudem ein solidarischer Akt mit dem Aufruf des Bundeswirtschaftsministeriums zum Klimaschutz und Energiesparen: „Energiesparen ist das Gebot der Stunde. Je weniger Energie verbraucht wird, desto geringer sind die Mehrkosten für die Verbraucher. Vom sowieso dringlichen Klimaschutz ganz abgesehen.“ Marion Lück ergänzte: „Wir müssen jetzt alle gemeinsam handeln und so viel Energie wie möglich einsparen. Jede Kilowattstunde, die jetzt nicht verbraucht wird, hilft allen dabei, besser durch den Herbst und Winter zu kommen.“ Mit den Energie-Spartipps soll dazu animiert werden, dass auch mit kleinen Veränderungen große Unterschiede möglich sind.

Wipperfürths Stadtchefin Anne Loth war es wichtig zu betonen, dass die Kampagne mit guten Beispielen aus der Praxis und wirksamen Tipps Menschen zeigen soll, wie Energiesparen einfach möglich ist, denn: „Die beste Energie ist die, die wir gar nicht erst verbrauchen.“ Derweil setzt Willi Heider, Bürgermeister der Gemeinde Kürten, in solchen Ausnahmezeiten auf den Zusammenhalt: Für die Menschen seien die steigenden Lebenshaltungs- und Energiekosten sowie der Krieg in Europa eine große Belastung, weshalb sie sich Sorgen über ihre Zukunft machten, sagte er. „Mit dieser Kampagne möchten wir auch ein Signal senden, dass wir in dieser schwierigen Zeit füreinander da sind und sie gemeinsam besser durchstehen.“

Auch biete sie handfeste Vorschläge für alle Menschen, versicherte Anne Loth. Hauseigentümer könnten zwar eher nur mittelfristig umswitchen. „Wir machen aber auch verschiedene Vorschläge, die schnell und einfach umzusetzen sind.“ Das soll dabei helfen, die Bürger zu sensibilisieren, mit dem Energiesparen anzufangen. Das sieht Persian ähnlich. Ihm geht es auch darum, Menschen zu motivieren, die angesichts der vielen negativen Nachrichten womöglich resignieren. „Doch, wir können was ändern“, betonte der Bürgermeister der Schloss-Stadt, der ein afrikanisches Sprichwort als Argumentationshilfe zu Rate zog: „Wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Schritte tun, dann werden sie das Gesicht der Welt verändern.“