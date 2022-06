Fußball-Turnier in Dhünn : Stumpfer Humpen gewinnen den Eichholz-Cup

Dhünn Erstmals nach 2019 kann das Fußball-Kultturnier im „Waldstadion“ wieder stattfinden. Es blickt auf eine 33-jährige Geschichte zurück.

Bei Spielen von Teams des Dabringhausener TV gegen Mannschaften des SSV Dhünn ist immer Pfeffer drin. Diese Würze lässt sich beim Eichholz-Cup auf dem Bolzplatz an der Eichholzer Straße in verschärfter Form erleben, denn dort versammeln sich Hobbykicker und Thekenmannschaften aus den beiden Wermelskirchener Stadtteilen, die gerne mit ihrer dörflichen Konkurrenz kokettieren. Auf dem anspruchsvollen Platz, der uneben und deutlich abschüssig ist, traten bei der ersten Auflage des eigentlich jährlich stattfindenden Turniers nach 2019 vier Mannschaften gegeneinander an. Als Turniersieger gingen letztlich die Stumpfer Humpen vom Platz. Sie bezwangen in einem spannenden Finale nach Neun-Meter-Schießen die Osminghauser Freunde.