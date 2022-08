Ehrenamt in Wermelskirchen : VVV-Ehrenamtler setzen Schutzhütte instand

Das „Einsatzteam“ des VVV ( v.l.): Bärbel Beckers, Bernd Weiß, Charlotte Jörgens, Dankmar Stolz, Andreas Langer, Thorben Wocke und Gerd Simon. Foto: Dankmar Stolz

Wermelskirchen Abeitseinsatz für Vereinsaktive. Gesucht werden Ehrenamtliche zur Mitarbeit. Gleichzeitig wurde in Lüffringhausen eine Bank zerstört. Der Verein wird Strafanzeige erstatten.

Arbeitseinsatz für die Aktiven im VVV Wermelskirchen: Im Eifgental wurde die zweite Schutzhütte instandgesetzt. Bereits im Juni war die Hütte „Rausmühle“ repariert worden, die durch Rückefahrzeuge stark beschädigt worden war, berichtet Vorsitzender Dankmar Stolz. Auf die Schutzhütte im „Bechhauser Grund“ war eine Fichte gestürzt, die leider erhebliche Schäden angerichtet hat. Mit sieben aktiven Mitgliedern des VVV wurde die Hütte am Wochenende wieder mit Kettensäge vom Baum befreit, komplett neu ausgerichtet, frisch angestrichen und das Dach mit neuer Dachpappe abgedichtet. „Im Sinne der Nachhaltigkeit haben wir versucht, den Bestand noch zu retten, um den Wanderern und Radfahrern an dieser wunderschönen Stelle weitere Jahre Schutz vor Unwetter anzubieten“, so der Vorsitzende.

Etwas erschwert wurden die Arbeiten dadurch, dass die Hütte mit Fahrzeugen nicht erreichbar ist und sämtliche Werkzeuge, Maschinen und Materialien über den steilen Wanderweg aus Richtung Rausmühle zu Fuß transportiert werden mussten.

War durch eine umgestürzte Fichte ziemlich ramponiert: Diese Schutzhütte im Eifgen. Foto: Dankmar Stolz

Neben den beiden Arbeitseinsätzen in diesem Jahr arbeitet der Verkehrs- und Verschönerungsverein aktuell an der Bestandsaufnahme der VVV-Bänke im gesamten Stadtgebiet. „Zum Ende diesen Jahres wollen wir ein digitales Bankregister mit aktuellen Fotos der Bänke und Standortkarten fertiggestellt haben, um eine Prioritätenliste erforderlicher Arbeiten erstellen zu können“, informiert Stolz. „Im nächsten Jahr werden wir uns dann aktiv um die Reparaturen und Erneuerungsarbeiten der Bänke kümmern.“ Wer Spaß an solchen praktischen Arbeitseinsätzen hat, ist natürlich sehr herzlich eingeladen, den Verein zu unterstützen. „Bei unseren Einsätzen haben wir durch Wanderer sehr positives Feedback gehört und es ist schön zu hören, wie wichtig Bänke und Schutzhütten im gesamten Stadtgebiet sind“, so der Vorsitzende.

Diese VVV-Bank wurde aus der Verankerung gerissen und schwer beschädigt. Foto: Bernd Weiß

Am Wochenende dann hat ein Remscheider Radfahrer-Ehepaar die Zerstörung einer Bank gemeldet, berichtet VVV-Geschäftsführer Bernd Weiß. In den letzten Tagen wurde die an einem Waldweg in der Nähe der Ortschaft Lüffringhausen aufgestellte Bank des Verkehrs- und Verschönerungsvereins von Unbekannten aus der Verankerung gerissen und dabei schwer beschädigt. „Wir, meine Frau und ich, sind leidenschaftliche Radfahrer und verweilen öfters auf einer ihrer Bänke. Vielen Dank hierfür. Wir können es nicht fassen, wie man mutwillig so etwas zerstören kann“, schrieben die Remscheider an den VVV.

Bernd Weiß: „Wir als gemeinnütziger Verein freuen uns, wenn sich der Verursacher des Schadens zur Regulierung freiwillig bei uns meldet. Andernfalls sehen wir uns gezwungen, Strafantrag zu erstatten.“

Für sachdienliche Hinweise, die dazu führen, dass die Kosten für die Ersatzbeschaffung übernommen werden, setzt der VVV Wermelskirchen eine Belohnung von 200 Euro aus.