30 Jahre Engagement in Wellerbusch : Förderverein schmiedet Zukunftspläne

30 Jahre Engagement in Wellerbusch

Feierten zusammen in der Kita (v.l.): Anna Lena Schmidt, Gabriele Heuchel, Bernhard Römer, Kathrin Nökel, Axel Pulm, Katja Förster, Tanja Gürtner, Oliver Kirstein und Marlene Wolff. Foto: Förderverein Kita Wellerbusch

Wermelskirchen Die Zusammenarbeit trägt Früchte: Seit 30 Jahren unterstützt ein Förderverein die Arbeit der Kindertagesstätte der Lebenshilfe in Wellerbusch.

Am vergangenen Wochenende feierte der Verein sein 30-jähriges Bestehen mit einem großen Kita-Sommerfest – gemeinsam mit Eltern, Kindern, dem gesamten Kita-Team und vielen Vereinsmitgliedern. Die Besucher tauschten Erinnerungen aus und schmiedeten Zukunftsideen.

Seit 30 Jahren unterstützt der Verein ganz verschiedene Projekte in der Kindertagesstätte Wellerbusch –abgestimmt auf die Bedarfe der 33 Kinder aus zwei heilpädagogischen und einer inklusiven Gruppe. Dazu gehören die Projekttage „Therapeutisches Reiten“, Spielgeräte für den Hof und den Garten und die Anschaffung von verschiedenen Materialien für die Motorikkisten oder die Turnhalle. Und dank der Abstimmung am Sommerfest wird es demnächst auch wieder einen Mitmachzirkus und Quad-Touren für alle Kinder geben. „Wir fördern die Kinder. Wir fördern die Familien. Wir fördern die Einrichtung. Wir fördern die Mitarbeitenden. Wir setzen auf Förderung in die Zukunft“, erklärte Kathrin Nökel.