Erste Aktion des neuen Streetworkers : Kleine Ruhezone und Schattenplätze

Wermelskirchen Neben dem Jugendfreizeitpark ist auf Initiative von Torben Faubel in Gemeinschaftsarbeit ein kleiner Rückzugsort entstanden. Er wird schon gut angenommen.

Der Jugendfreizeitpark an der Umgehungsstraße ist ein Renner: Kinder, Jugendliche und Erwachsene „bevölkern“ diesen Platz mit ihren Sportgeräten – oftmals kommen auch Partner oder Familien mit, um dort einige Stunden zu verbringen und die Kids, Jugendliche oder Erwachsenen bei ihrem Sport auf Rollen und Rädern zu beobachten.

Es gibt dort zwar einige Sitzbänke, aber diese sind schnell belegt. Zumal die Besucher des Jugendfreizeitparks dort auch ihre Utensilien ablegen. Mangelware in diesem Sommer sind Schattenplätze, denn die gepflanzten Bäume brauchen noch einige Jahre, um dort Schatten zu spenden.

Am vergangenen Samstag nun traf sich der Streetworker mit Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen, um die Fläche zu ebnen, aus Paletten Sitzmöbel zu bauen und Boxen zu platzieren. „Das ist eine schöne Gemeinschaftsarbeit, die aber noch längst nicht beendet ist“, so der Streetworker. Zudem wurde ein Sonnensegel aufgespannt, so dass man Schatten findet. „Und seither sind immer wieder junge Leute dort, legen Sachen ab oder chillen. Es ist zwar noch im Aufbau, wird aber schon gut angenommen.“