Sonderprojekt der Landesregierung : 250.000 Euro für die Feuerwehr

Gute Nachricht für die Feuerwehr in Dhünn: Aus einem Sonderprojekt der Landesregierung wurden der Stadt Fördergelder in Höhe von 250.000 Euro für die Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Dhünn bewilligt. „Bei uns im ländlichen Raum sind die Freiwilligen Feuerwehren unverzichtbar. Die Feuerwehrleute engagieren sich freiwillig und halten somit an 365 Tagen rund um die Uhr den Brand- und Katastrophenschutz aufrecht“, sagt Landtagsabgeordneter Rainer Deppe mit einem Dankeschön an die Feuerwehren.