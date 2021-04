Gegenläufiger Radverkehr in Wermelskirchen : ADFC und Grüne hadern mit Verwaltungsgerichts-Urteil

Wermelskirchen Eine konservative Ratsmehrheit in Wermelskirchen habe mit ihrem Beschluss gegen den gegenläufigen Radverkehr dem örtlichen Handel und der Gastronomie einen Bärendienst erwiesen. So bewertet der Grünen-Sprecher Stefan Janosi das jüngste Urteil des Verwaltungsgerichts Köln.

Seit einigen Jahren beschäftige die Politik nun schon das Thema gegenläufiger Radverkehr auf der Telegrafenstraße. „Was in fast allen Städten der Republik schon lange als üblich gilt, wird in Wermelskirchen von einer konservativen Ratsmehrheit abgelehnt“ ,so Stefan Janosi. Die Argumente dagegen seien dünn, denn sowohl Kreispolizeibehörde als auch Unfallkommission hatten keine Bedenken gegen diese Regelung. Nun habe das Verwaltungsgericht nach Aktenlage gegen eine Öffnung entschieden. Nicht Gefahrenlage oder Unfallhäufigkeit spielten beim Richterspruch eine Rolle, sondern fehlende vier Zentimeter in der Straßenbreite wurden vom Gericht als Argument angeführt.