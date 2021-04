Junge Leute mit Projektidee für Wermelskirchen : „Bowl Church“ will Leben ins Eifgen bringen

Wollen im Eifgen mit dem „Creative Space“ einen Ort der Begegnung schaffen. Dafür sammeln Daniel Pleuser, Mariana Tweer, Ingmar Thomas, Moritz Kruschinski und Marla Kirchner (v. l.) per Crowdfunding Geldspenden, damit die „Bowl Church“ das Areal kaufen kann und Unterstützer für ihre Idee. Foto: Kathrin Kellermann Foto: Kathrin Kellermann

Wermelskirchen Im Freibad könnte ein Treffpunkt für generationsübergreifende Begegnungen entstehen. Unterstützer für das Projekt werden gesucht. Denn per Crowdfunding wollen die Initiatoren einen sechsstelligen Betrag bis zur Fachausschuss-Sitzung sammeln.

Sie sind aufgewachsen in der „Kleinstadt mit Herz“ und wollen alles dafür tun, dass es auch in Zukunft in ihrer Stadt einen Anlaufpunkt für alle Generationen gibt, „wo man gemeinsam lernen, Musik machen, relaxen und sich über alle Themen des Lebens austauschen kann“, fasst Ingmar Thomas (21) die Idee der „Bowl Church“ in Worte, im Eifgen einen „Creative Space“, einen kreativen Treffpunkt, zu errichten. „Ich wünsche mir, dass (junge) Menschen nicht aus Wermelskirchen weggehen, sondern hier ihren Horizont erweitern können.“ Dafür hat die „Bowl Church“, eine Jugendinitiative, die sich 2015 gegründet hat, ein Konzept entwickelt, das generationsübergreifend funktionieren soll, „weil jeder willkommen ist und sich einbringen kann, damit jüngere von den älteren lernen und umgekehrt.“

Ihre außergewöhnliche Idee will die „Bowl Church“ auf dem Areal im Eifgen umsetzen, dort mit der Sanierung des alten Freibads starten. „In den Umkleidekabinen wollen wir Ateliers einrichten“, erklärt Daniel Pleuser. Eine Töpferwerkstatt, Fotostudio, biologische Station und ein Multimediaraum sollen den „Creative Space“ eröffnen, Gemüsegarten, ein eigenes Bienenvolk und eine Möbelwerkstatt in der alten Schmiede sind weitere angedachte Möglichkeiten der Nutzung. „Die Ideen wachsen mit den Ideen, die die Menschen einbringen“, erklären die Initiatoren den „kreativer Raum“. „Damit wollen wir der Stadt und der Gesellschaft etwas zurückgeben an einem Ort, der für ganz viele Wermelskirchener eine besondere Bedeutung hat“, sagt Daniel Pleuser.

Info Spenden und Unterstützer gesucht Unterstützer Um die Idee im Eifgen umzusetzen, sammelt die „Bowl Church“ ab sofort Geldspenden und Unterstützer für ihre Idee. „Jede Spende hilft und jede Spende wird zurückgezahlt, wenn wir das Ziel nicht erreichen oder den Zuschlag der Stadt nicht bekommen sollten“, versprechen die Initiatoren. Infos gibt es unter www.bowlchurch.com oder beim Ingmar Thomas, Telefon 0157 / 89691397 oder per Email an ingmar.thomas@bowlchurch.com

Das Eifgen-Areal sei ideal für die Pläne des identifikationsstiftenden Projektes, weil das Gelände von der Innenstadt fußläufig erreichbar ist, die „Bowl Church“ Händchen und die freiwilligen Helfer dafür habe, ältere Gebäude wieder aufzubauen und der Kaufpreis für das Gebäudeensemble, das die Stadt veräußert, finanzierbar sei. „Den Preis können wir stemmen, weil wir Spenden sammeln wollen, damit das Projekt von Wermelskirchenern für Wermelskirchener finanziert wird“, sagt Ingmar Thomas.

Bis zur Sitzung des Stadtrates im Mai will der gemeinnützige Verein im ersten Schritt 200.000 Euro sammeln. Sowohl bei Bürgermeisterin Marion Lück, als auch bei den Fraktionen haben die engagierten jungen Leute bereits vorgesprochen und ihre Idee vorgestellt. Denn: Eigentlich hat die Verwaltung bereits einen Investor gefunden, der plant, die Gebäudeteile zu Büroräumen umzubauen. Eine finale Entscheidung ist noch nicht gefallen, aber die Zeit drängt. „Vergangenes Jahr waren wir mit dem Konzept noch nicht so weit“, gibt Theologie-Student Ingmar Thomas zu. „Wir mussten unserer Idee, das Leben zurück ins Eifgen zu bringen, auch erstmal mit Leben füllen.“ Jetzt seien sie allerdings bereit, „ihren Hut in den Ring zu werfen, um die Gebäudeensemble im Eifgen zu kaufen“.

„Wenn wir es schaffen, bis zur Sitzung des Stadtrates 200.000 Euro zu sammeln und außerdem Unterstützer für unsere Idee, die auch an dieses Projekt glauben, sind wir auf einem guten Weg, im Eifgen etwas außergewöhnliches aufzubauen“, sagen die Initiatoren der „Bowl Church“, die ihre Anfänge in einer Fachwerkscheune in Buchholzen hatten, die sie umgebaut haben. Vor der Corona-Pandemie haben sich dort regelmäßig 120 junge und auch ältere Menschen für Andachten, Grillabende und Workshops getroffen. „Wir bauen auf die christlichen Werte, aber es soll keine christliche Blase sein“, sagt Daniel Pleuser.

Wohlfühlen, ankommen, aufgenommen und akzeptiert werden – so sollen sich Besucher fühlen, wenn sie den „Creative Space“ besuchen, der auch Vorträge anbieten will: „Es ist total spannend, wenn ältere Menschen erzählen, wie es früher in Wermelskirchen war“, sagt Ingmar Thomas, der auf dem Gelände auch einen Hofladen, ein Café und in der Schmiede eine Werkstatt einrichten möchte, um „dort auch Workshops für Schulklassen anzubieten“. Unterstützer der Idee ist WiW-Chef André Frowein: „Im Sinne der Nachhaltigkeit gefällt mir, dass junge Wermelskirchener das Heft des Handelns in die Hand nehmen und sich für ihre eigene Altersgruppe aber auch darüber hinaus engagieren“, sagt er.