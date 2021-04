Kreuzweg in Wermelskirchen : Kreuzweg führt mitten durch die Stadt

Heinz und Martina Vogt haben den Kreuzweg durch die Stadt mittels QR-Codes und Smartphone nachempfunden. Foto: Jürgen Moll Foto: Jürgen Moll

Wermelskirchen Die Katholische Kirchengemeinde lädt vor Ostern zur Besinnung ein: Vom Schwanenplatz bis zum Friedhof können Interessierte mit QR-Codes und Smartphone an sieben Stationen den Kreuzweg nachempfinden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Martina Vogt scannt den ersten Code. In der Kirche hat sie sich gemeinsam mit Ehemann Heinz die kleine Karte mit Stadtplan geholt und sich dann auf den Weg zum Schwanenplatz gemacht. Etwas ungewohnt sei es schon, mitten in der Stadt dem Kreuzweg zu folgen, sagt sie. „Darauf muss man sich bewusst einlassen“, sagt sie.

Martina und Heinz Vogt lassen sich an diesem sonnigen Tag vor Ostern darauf ein. Sie folgen dem Kreuzweg, den die Katholische Kirchengemeinde in diesem Jahr digital vorbereitet hat – und der zum allergrößten Teil unter freiem Himmel stattfindet. „Für uns ist es eine Art Gebet, nicht einfach ein Weg, den wir ablaufen“, sagt Heinz Vogt. Und deswegen kostet es an der ersten Station erst ein bisschen Überwindung, um sich wirklich einzulassen. Schließlich wird es sieben Stationen lang um das Leiden und Sterben Christi gehen.

Info Karten liegen in St. Michael aus Flyer Die Karte für den Kreuzweg mit QR-Codes und Stadtplan können Interessierte in St. Michael abholen. Das digitale Material für die sieben Stationen ist aber auch direkt im Internet verfügbar – unter www.gl-gutes-leben.de. Kreuzweg Die katholische Kirche versteht den Kreuzweg als „Andachtsübung“. Bereits im 12. Jahrhundert begannen Gläubige damit, in Jerusalem den Weg Jesus bis zum Kreuz nachzuvollziehen. Seit dem 18. Jahrhundert ist in jeder katholischen Kirche ein Kreuzweg vorhanden. Auch evangelische Christen kennen verschiedene Formen.

Martina und Heinz Vogt kennen viele Kreuzwege. In St. Michael führen kleine Bronzeplatten durch die Leidensgeschichte, und in den vergangenen Jahren haben die beiden Katholiken vor Ostern auch Kreuzwege in anderen Städten besucht. Sie alle haben ein Ziel: Sie wollen die Menschen durch die vorösterliche Geschichte begleiten – von der Verurteilung bis zum Tod Jesus. Und deswegen beginnt der QR-Kreuzweg in Wermelskirchen auch ausgerechnet am Schwanenplatz.

Auf dem Handy hat sich inzwischen eine Seite geöffnet. Sieben QR-Codes sind auf der Begleitkarte abgedruckt. Jeder gehört zu einer Station in der Stadt. Wer mag kann sich hier für die Audioversion entscheiden – mit Kopfhörern im Ohr oder wie Heinz und Martina Vogt, die der Stimme aus dem Handylautsprecher lauschen. Der Schwanenplatz sei einst eine Richtstätte gewesen, erzählt die Stimme von Pastoralreferent Benjamin Floer. Auf dem Schafott in der Stadt wurden Menschen hingerichtet. „Das wusste ich nicht“, sagt Heinz Vogt und sieht sich auf dem Platz um, „ich verbinde hier vor allem unsere Kirmes mit.“ Er beginnt den Schwanenplatz mit anderen Augen zu sehen und dann lässt er sich von der Stimme an die Verurteilung Jesu erinnern. Bevor die beiden aufbrechen, bekommen sie von der Internetseite noch eine Frage für den Weg gestellt: Wen verurteile ich?

Bedächtig gehen die beiden weiter. Jetzt fällt es ihnen schon gar nicht mehr schwer, die vorbeifahrenden Autos auszublenden. „Die Musik hilft“, stellt Martina Vogt fest und verweist auf die Töne aus dem kleinen Lautsprecher. Die beiden gehen weiter Richtung Schwanen 28: Hier ist einer von elf Stolpersteinen in den Boden eingelassen. „Jesus stolpert auf dem Weg zum Kreuz“, schließt Martina Vogt. Und dann hören die beiden den nächsten Abschnitt, bis ein Mann aus dem Fenster winkt. Was sie da machen? fragt er freundlich. Und die beiden erklären ihren Weg. „Sie sind nicht die ersten“, stellt der Herr noch fest, bevor er das Fenster schließt.

Rund anderthalb Stunden werden Martina und Heinz Vogt am Ende unterwegs sein: Am Waschcafé werden sie an die Hilfe erinnert, die Jesus beim Tragen des Kreuzes erlebt. In der katholischen Kirche werden sie ein kleines Kreuz an eine Wand heften und sich an die Kreuzigung erinnern, auf dem Hof der Evangelischen Stadtkirche werden sie der Stimme und den Glockenläuten lauschen und an den Tod Jesus zur sechsten Stunde denken. Und auf dem Stadtfriedhof werden sie schließlich vor dem Hochkreuz stehen und nach vorne schauen. „Der Tod hat nicht das letzte Wort“, sagt Martina Vogt, „das glauben wir. Und daran erinnert uns auch dieser Kreuzweg.“ Auferstehung, Leben und Hoffnung sind nur wenige Tage entfernt.