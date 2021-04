Kreuzweg in Neuenhaus : Familien machen sich auf den Weg

Neuenhaus Bis Ostern lädt die Evangelische Kirchengemeinde Kinder und Familien auf einen besonderen Kreuzweg ein. Er führt von der Waffelpause an der Balkantrasse bis zum Friedhof in Neuenhaus.

Eigentlich herrscht in den Wochen rund um Ostern im Stephanus-Gemeindezentrum Hochbetrieb: Jedes Jahr lädt die Evangelische Kirchengemeinde Kinder und Jugendliche zur Osteraktion ein – und das Angebot ist sehr gefragt. Ersatzlos streichen wollte die Gemeinde die Einladung auch in Corona-Zeiten nicht. Bis Ostern lädt sie Kinder und Familien nun auf einen besonderen Kreuzweg ein. Er führt von der Waffelpause an der Balkantrasse bis zum Friedhof in Neuenhaus. Das Team des Kindergottesdienstes setzt dabei auf eine Mischung aus digitalem und persönlichem Erleben.

Sie sitzen an der Waffelstation, spazieren durch den Wald, machen Halt an Brücken und Häusern. Sie stellen die Stationen vor, die die Gemeinde hier mit Holztafeln errichtet hat, kommen über Farben und Bilder ins Gespräch, beten gemeinsam und motivieren schließlich zum Mitmachen. Jede Station lädt zum Basteln und Kreativwerden ein – mal am heimischen Küchentisch und ein anderes Mal direkt an der Station. So entsteht etwa direkt an der Balkantrasse eine ganz besondere Murmelbahn.