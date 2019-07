Konzertabend mit Wakeboard-Schaulaufen im Freibad Dabringhausen : Regenschauer können „Summer-Stage“ nicht stoppen

Wermelskirchen Knapp 300 Besucher ließen sich durch das unbeständigen Wetter nicht vom Besuch des Open-Air-Konzertabends mit Wakeboard-Schaulaufen im Freibad Dabringhausen abhalten.

Unwetterwarnung und Regenschauer können feierfreudige Dabringhausener nicht aufhalten: Im Freibad an der Linnefe feierte eine Schar von knapp 300 Besuchern unter dem Motto „Singing in the rain“. Damit kamen etwas weniger Gäste zu „Summer-Stage“ als im Vorjahr. Während die milden Temperaturen einen Aufenthalt unter freiem Himmel angenehm machten, zwangen immer wieder einsetzende Regenschauer die Besucher dazu, unter Vordächern und Pavillons Schutz zu suchen.

Den „Infinite“-Wakeboard-Fahrern machte das Wetter am allerwenigsten aus – sie werden bei ihrem rasanten „Ritt“ durch die Becken sowieso nass. Angestrahlt von buntem Scheinwerferlicht zogen die Sportler im Freibad ihre Bahnen, während auf der eigens für den Abend aufgebauten Open-Air-Bühne zwei Bands für Live-Musik sorgten. Mit beeindruckenden Sprüngen und Kurven zeigten die Wakeboarder, was ihren Sport so faszinierend macht – am Beckenrand spendeten die Zuschauer reichlich Applaus für dieses Schaulaufen.