Kinderstadt : Kinder buchen Reise zu den Pferden

Gruppenbild mit Easy: Die Bewohner der Kinderstadt besuchten den Reit- und Fahrverein Dhünn und hatten viel Spaß mit der Pferdedame. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Dhünn Etwa 20 Bewohner der Kinderstadt waren beim RFV Dhünn zu Gast und lernten die Pferdedame Easy kennen.

Leon ist vorsichtig, wenn es um Pferde geht. Sie sind viel größer als er, sie schauen nicht auf ihre Füße, wenn sie gehen und manchmal schütteln sie unvermittelt ihren großen Kopf. Aber der Faszination kann sich Leon dann doch nicht ganz entziehen – und deswegen meldet er sich in der Kinderstadt jedes Jahr wieder zur Reise in die Reithalle an. Dann investiert er seinen Lohn, den er sich in der Kinderstadt verdient hat, in den Ausflug. Fürs erste sitzt Leon am Freitagvormittag aber hinter der sicheren Glasscheibe. Nein, so ganz geheuer ist dem Jungen der Lebenshilfe das Pferd in der Halle auch heute nicht. Fürs Erste schaut er zu.

Währenddessen recken die Mädels unten in der warmen Halle ihre Finger um die Wette in die Luft, um als erstes einen Platz auf dem Pferderücken zu bekommen. „Eigentlich ist es heute viel zu heiß“, sagt Claudia Wobedo, die beim Reit- und Fahrverein Dhünn die Voltigierabteilung leitet. Vier Pferde sind für gewöhnlich bei der Ferienaktion auf den Beinen. „Erst wollte ich die Aktion wegen der Temperaturen absagen“, sagt Claudia Wobedo, „aber dann dachte ich: Das kannst du den Kindern nicht antun.“ Der Kompromiss: Nur Pferdedame Easy ist am Vormittag im Einsatz und spaziert durch die Halle, während die acht Mädchen nacheinander gut gelaunt aufsteigen.

Info Kinderstadt endet am heutigen Samstag ogramm Zwei Wochen lang regierten rund 200 Mädchen und Jungen die Kinderstadt in der Katt. Sie wählten sich in viele verschiedene Angebote ein investierten den verdienten Lohn unter anderem in Ausflüge. Heute endet das Ferienprojekt. Reitverein Der Reit- und Fahrverein Dhünn unterstützt die Kinderstadt seit fünf Jahren. „Wir möchten auch Kindern, die keine Reit- oder Voltigierstunden nehmen können, die Möglichkeit geben, mal auf einem Pferd zu sitzen“, sagt Claudia Wobedo. Kinder des Ferienprogramms würden immer mal wieder aber auch den Weg in den Verein finden – wo sie allerdings auf lange Wartelisten treffen.

Für die wenigsten von ihnen ist das heute eine Premiere. Anna hat bereits im vergangenen Jahr an dem Besuch der Kinderstadt-Bewohner in der Reithalle teilgenommen – und ist so zum Voltigieren gekommen. Nele reitet schon seit vier Jahren: „Und es ist super, dass ich jetzt auch in der Kinderstadt reiten kann“, sagt sie. Dann ist da auch noch Maja, die Pferde einfach liebt. „Mein Zimmer ist voller Pferdebilder“, erzählt die Achtjährige. Und weil sie endlich auch mal selber reiten wollte, habe sie sich im Reisebüro der Kinderstadt für den Ausflug nach Neuenhaus angemeldet. Diese Idee hatten allerdings viele Kinder. „Wir hatten 20 Plätze und 40 Anmeldungen“, erzählt Lea Steffens vom Team der Kinderstadt. Am Ende wurde gelost. Morgens gehen nun die Sechs- bis Neunjährigen auf Tuchfühlung mit den Vierbeinern, am Nachmittag die Zehn- bis Zwölfjährigen.

„Wir wollen den Kindern ein Gespür geben für den Lebensraum der Pferde“, erklärt Jacqueline Wobedo, die mit Easy und den Kindern ihre Runden durch die Halle dreht. Welche Pflege brauchen Pferde? Und welche Voltigier-Übungen lassen sich in einer Schnupperstunde einüben? Die Kinder versuchen ihr Glück erst auf dem Holzbock, bevor sie sich dann vorsichtig Easy nähern. Ein Eis zwischendurch, Wasserspiele und eine Runde über den Hof gehören auch zum Programm.

Inzwischen ist auch Leon runter in die Halle gekommen. Claudia Wobedo stellt ihm vorsichtig Easy vor und langsam streicht er der Pferdedame über den Hals. Dann tritt er vorsichtig mit einem seiner Füße auf die Aufstiegshilfe, Jacqueline Wobedo hilft mit etwas Schwung nach und schon sitzt der Junge auf dem Rücken des Pferdes. „Mann, fühlt sich das gut an“, sagt Leon strahlend und fragt dann, ob sie nicht mal gemeinsam eine Runde durch die Halle drehen können. Easy, die Mädels vom Reitverein und Leon setzen sich in Bewegung und mit jedem Schritt wird das Strahlen des Jungen breiter. Als er schließlich wieder absteigt, verabschiedet er sich noch von der Pferdedame, streichelt den Hals und sieht Easy in die Augen. „Bist du traurig?“ fragt er das Pferd. Und dann erklärt Claudia Wobedo, dass Easy erschöpft, aber nicht traurig sei.