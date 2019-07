Ein großes Abschlussfest beendet die Kinderstadt : „Schalalalalaa, wir sind die Katt mit K“

Wermelskirchen Mit einem großen Abschlussfest endete die Kinderstadt der Kattwinkelschen Fabrik. Auf der Open-Air-Bühne zeigten Jongleure, Sänger, Trommler und die Hörspiel-Werkstatt, was sie erarbeitet hatten.

Mit Teilnehmern, Betreuern und Eltern, Großeltern und Geschwistern versammelten sich zum Abschlussfest an die 500 Besucher vor der an der Katt installierten Open-Air-Bühne. Darauf präsentierten unter anderem die beiden Jongleurinnen Merle und Talya, die Gruppe der Trommel-Werkstatt und der Chor der Kinderstadt, was sie im Laufe der 13. Auflage des Ferienprojekts gelernt, einstudiert hatten.

Konzept Das Kinderstadt-Projekt findet stets in den ersten beiden Wochen der Sommerschulferien statt. Sie entlastet berufstätige Eltern, die für ihre Sprösslinge einen der 200 Plätze per Losverfahren ergattern.

Das Nachwuchs-Jongleurs-Duo Merle und Talya ließ gekonnt Stäbe in die Luft sausen, um sie geschickt mit zwei weiteren Stäben in je einer Hand federnd aufzufangen und erneut in die Luft zu bugsieren. „Ich kann das aus meinem Hobby heraus. Muss allerdings begeistert feststellen: In der Zeit mit den Kindern habe auch ich dazu gelernt“, sagte Kathrin Schubert, die die Jonglage-Werkstatt der Kinderstadt betreute.