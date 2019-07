Interview mit Lea Steffens : Freiwilligenjahr als gute Entscheidungshilfe

Lea Steffens hat im offenen Kinderbereich der Katt gearbeitet und berichtet von ihren Erfahrungen bei der Kinderstadt. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Lea Steffens (19) hat ein freiwilliges Jahr absolviert. Sie spricht über ihre Erfahrungen im Kinderbereich der Katt und ihre Zukunft.

Frau Steffens, warum haben Sie sich für ein Freiwilligenjahr entschieden?

Lea Steffens Ich war mir nach dem Abitur an der Sophie-Scholl-Schule in Remscheid zwar schon relativ sicher, dass ich später beruflich in den sozialen, pädagogischen Bereich gehen wollte. Ich wusste auch, dass ich studieren wollte, wusste aber noch nicht welchen Studiengang. Daher habe ich mich dazu entschieden, in einem Jahr praktischer Arbeit, Erfahrungen in diesem Bereich zu sammeln. Ich habe mir erhofft, nach diesem Jahr klarer zu sehen, was ich beruflich machen will.

Info Im Einsatz für das Allgemeinwohl BFD Der Bundesfreiwilligendienst wurde 2011 als Reaktion auf die Aussetzung der Wehrpflicht und des Zivildienstes eingeführt. Frauen und Männer können sich als „Bufdis“ für das Allgemeinwohl engagieren. Anders als Freiwillige Soziale oder Ökologische Jahre ist er auch für Erwachsene über 27 offen. www.bundesfreiwilligendienst.de

Wo haben Sie Ihren Bundesfreiwilligendienst absolviert?

Steffens Ich habe das im Kinderbereich der Kattwinkelschen Fabrik in Wermelskirchen gemacht, es gibt hier einen Kinder- und einen Jugendbereich. Ich habe jetzt noch drei Wochen Dienst, dann ist mein Jahr vorbei.

Warum haben Sie sich für diese Stelle entschieden?

Steffens Ich hatte mir auch einige Alternativen angesehen, auch außerhalb von Wermelskirchen. Ich habe mich dann für die Katt entschieden, weil mir das Konzept sehr gut gefallen hat, auch das Team war direkt sehr nett. Dazu kommt, dass es für mich recht günstig gelegen ist. Denn als Bufdi verdient man nicht die Welt, wenn dann die Hälfte des Gehalts für Fahrtkosten draufginge, wäre das auch nicht so schön.

Was waren Ihre Aufgaben in diesem Jahr?

Steffens Ich war in der sogenannten Offenen Tür im Kinderbereich eingesetzt. Da ist jeden Tag von 13 bis 18 Uhr geöffnet, und die Kinder können einfach kommen und gehen, wie sie wollen. Eine wichtige Aufgabe war es daher, die Kinder für etwas zu begeistern und auch auf ihre Ideen einzugehen. Daher hängt das auch ein bisschen davon ab, worauf die Kinder Lust haben – im Sommer kann das die Wasserschlacht sein, im Winter Schlittenfahren. Das kann Häkeln, Basteln, Nähen sein – oder eben auch Kochen. Das habe ich immer besonders gerne gemacht. Ein anderer Aufgabenbereich war die Planung von Aktivitäten, Freizeiten und natürlich auch der Kinderstadt. Da ich immer um 10 Uhr morgens angefangen habe, hatte ich auch genug Zeit für die organisatorischen Arbeiten. Ich war im Team sehr gut involviert, auch weil ich eben jeden Tag vor Ort war.

Als Fazit – haben Sie sich dieses Jahr so vorgestellt?

Steffens Ich habe mir das tatsächlich schon ein wenig anders vorgestellt. Vor allem habe ich nicht gedacht, dass es soviel Arbeit ist. Aber als Schüler hat man ja in der Regel auch nicht die große Erfahrung mit einem normalen Arbeitsalltag, deshalb war das zumindest am Anfang schon ein wenig überraschend, wie viel man zu tun hat. Aber ich wurde auch sehr positiv überrascht, weil ich sehr viel über mich selbst und meine Kompetenzen gelernt habe. Ich bin überzeugt, dass ich davon auch viel in meinem späteren Beruf werde gebrauchen können. Man hört das ja immer wieder, und ich habe auch oft gedacht, dass das eben so dahingesagt wird. Aber es stimmt tatsächlich. Nicht zuletzt habe ich aber auch die Kinder sehr ins Herz geschlossen, denn über ein Jahr lernt man sich gegenseitig sehr gut kennen.

Was ist Ihnen im vergangenen Jahr besonders im Gedächtnis geblieben?

Steffens Wir waren auf einer erlebnispädagogischen Freizeit in Frankreich. Da gab es viele Sportangebote, Kanufahren, Klettern und solche Sachen. Das ist schon ein besonderes Erlebnis, auch weil die Kinder da sehr viel Spaß in einem fremden Land hatten. Es sind aber auch die kleinen Momente, die im Gedächtnis bleiben. Manchmal ist es nicht so ganz leicht, das Vertrauen der Kinder zu bekommen. Wenn es dann geklappt hat, dann ist es auf jeden Fall ein besonderer Moment.

Wie geht es jetzt für Sie weiter?

Steffens Ich habe mich nach diesem BFD-Jahr dazu entschieden, Deutsch und Sport auf Lehramt zu studieren. Ich habe das Jahr auch dazu genutzt, mich auf die Zugangsprüfung im Sport vorzubereiten. Los geht es dann im Wintersemester an der Universität Wuppertal.

Was war denn Ihre Aufgabe in der Kinderstadt?

Steffens Ich bin hier im Reisebüro. Das ist die Kirsche auf der Sahnehaube. Denn hier können die Kinder von dem Geld, das sie in der Kinderstadt verdienen, Ausflüge machen. Die habe ich zusammen mit meinen Kollegen geplant und organisiert. Bei mir können sich die Kinder anmelden, ich muss darauf achten, dass etwa zu Schwimmausflügen nur Kinder mitkommen, die auch schwimmen können. Wie in einem echten Reisebüro beantworte ich alle Fragen – und fahre dann zusammen mit meinem Kollegen Julian mit den Kindern zu den jeweiligen Ausflügen, wo wir auch als Ansprechpartner für alle Fragen zur Verfügung stehen.

Sie waren aber auch in die Planung der Kinderstadt involviert?

Steffens Ja, genau. Die Kinderstadt wird ja vom pädagogischen Bereich der Katt organisiert. Im Vorfeld haben wir natürlich überlegt, was in die Kinderstadt passt und auch welche Ausflüge möglich sind. Ich war auch beim Aufbau im Vorfeld mit dabei.

Warum ist die Arbeit mit Kindern besonders schön?

Steffens Ich glaube, dass bei Kindern auch kleine Sachen sehr gut ankommen. So gut, dass sehr viel zurückkommt. Man sieht sofort, wenn sie glücklich sind. Es ist auch eine große Freude, wenn man ihnen dabei helfen kann, kleinere Probleme selbst zu bewältigen. Mädchen und Jungen sind auch jung und begeisterungsfähig, und Sachen wie Budenbauen oder Fußballspielen im Freien machen natürlich auch mir als erwachsener Frau noch viel Spaß.

Waren Sie als Kind auch in der Kinderstadt?

Steffens Ja, die gab es damals schon, aber ich habe tatsächlich nie daran teilgenommen, sondern war in den Sommerferien in den Freizeiten des CVJM.

Warum ist ein Freiwilligenjahr sinnvoll und warum würden Sie es jedem empfehlen?

Steffens Ich würde das jedem empfehlen, der nach dem Schulabschluss noch nicht weiß, was er machen will. Denn man ist dann in der Regel einfach noch sehr jung. Ein Freiwilligenjahr kann eine Entscheidungshilfe sein.