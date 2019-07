Stadt Wermelskirchen hat kein Personal für Bewässerung : Bürger dürfen als Baumpaten gerne zur Gießkanne greifen

Wermelskirchen Bei einer langen Trockenphase bekommen Bäume in der Stadt oder im Garten nicht mehr genug Wasser. Die Folge: hängende Blätter und schlaffe, junge Zweige. Ist der Baum bereits länger einer Dürre ausgesetzt, beginnen sich die Blätter zu verfärben oder zu vertrocknen.

Das Laub rieselt wie im Frühherbst, die Stadtbäume kämpfen mit der Trockenheit. Während in Wuppertal die Polizei die Schattenspender mit Wasserverwerfern mit dem lebenserhaltenden Nass versorgt, sieht die Stadt Wermeslkirchen momentan keine Möglichkeit, die Bäume zu wässern. „Wir haben 5000 Stadtbäume mit unterschiedlichem Wasserbedarf, wir können das Wässern personell nicht stemmen“, sagt Harald Drescher, Leiter des Tiefbauamtes. Außerdem sei zu erwägen, ob der hohe Wasserverbrauch für die Baumbewässerung in Trockenzeiten zu rechtfertigen ist. Die Stadtbäume haben unterschiedlich gute Voraussetzungen, um an Wasser zu gelangen. Tiefe Wurzeln erreichen noch das Grundwasser. Bäume auf größeren Grüninseln haben bei Regen mehr Wasserzufuhr, als Bäume mit einer Asphaltfläche rund um die Wurzeln. Aber einen Vorteil hätten sie gegenüber den Bäumen im Wald. „Sie haben nicht mit den Schädlingen wie Borkenkäfer, Buchdrucker oder Eichenprozessionsspinner zu kämpfen, die den Baum sehr schwächen“, sagt Drescher.