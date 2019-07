Sekundarschuale Wermelskirchen : Schwebende Klassenzimmer

Am Freitag wurden die ersten Module geliefert. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Mit Modulen wird die Sekundarschule am Standort Weyersbusch erweitert.

Sie dienen als Erweiterung für die Sekundarschule am alten Standort Weyerbusch. Bis der Neubau auf dem ehemaligen Gelände der Realschule errichtet ist, braucht die Schule, die nun alle Jahrgänge umfasst, ausreichend Platz. Erst wenn die unteren Jahrgänge, die dort zur Schule gehen und im Erneb-Bau untergebracht werden, umziehen, „können wir mit dem Abbau der Realschule-Gebäude beginnen“, sagte Bürgermeister Rainer Bleek bei dem Pressetermin.

Die Module sind demnach eine Zwischenlösung bis zum Einzug in den Neubau im Jahr 2024. Dafür investiert die Stadt vier Millionen Euro. Die Module hat sie gekauft. Nach Prüfung von Alternativen, darunter auch die Anmietung von Modulen, war es angesichts der langen Nutzungsdauer die kostengünstigste Lösung. „Nach dem Auszug können wir sie weiterverkaufen oder anderweitig nutzen“, sagte Thomas Marner. Eine Büronutzung sei ebenso denkbar wie eine Kita-Unterbringung oder Flüchtlingsunterbringung.

Vor Anlieferung der Bauelemente wurde die Bodenplatte gegossen und Reihen mächtiger Betonpfeiler errichtet. Diese waren erforderlich, weil das Grundstück abschüssig ist, die Module aber auf einer Höhe liegen sollten. In dem Untergeschoss, das an eine Tiefgarage erinnert, werden Regenwasser-Zwischenspeicher und Installationen Platz finden.

Am Mittwoch „schwebte“ das erste Modul ein. Binnen weniger Tage steht sozusagen der Rohbau. Denn die einzelnen Module sind vorgefertigt, sie haben Fenster, Türen und Rollläden. „Streichen, Boden legen und Einziehen“, skizzierte Thomas Marner, Technischer Beigeordneter, den folgenden Aufwand bis zur Fertigstellung. Für den Innenausbau kalkuliert die Stadt die Monate bis zu den Herbstferien ein. Solange bleiben die Fünfer-Klassen an der Rot-Kreuz-Straße. „Schule ist uns wichtig. Wir nehmen es ernst mit der Sekundarschule. Diese Erweiterung ist ein gutes Signal an Eltern und Kinder“, sagte der Erste Beigeordneter Stefan Görnert zu aktuellen Schuldiskussion.