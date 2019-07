Schwimmmeister Achim Hagenbücher kennt alle Winkel : Das Innenleben des Quellenbads

Wermelskirchen Das Hallenbad hat schon seit 1974 seine Türe geöffnet. Die Technik ist veraltet, für Manches gäbe es im Notfall kein Ersatz. Achim Hagenbücher arbeitet seit 40 Jahren dort – und will das Bad bis zum Ende pflegen. So gut es geht.

Während auf der Oberfläche die Besucher plätschern, vom Turm springen oder um die Wette schwimmen, läuft unter ihnen eine ganze Welt auf Hochtouren – eine, von der die wenigsten etwas ahnen. Es ist eine Welt aus Röhren, Filtern, Messstationen und blinkenden Knöpfen. Dort ist Schwimmmeister Achim Hagenbücher zu Hause, er kennt jede Ecke in den schmalen Korridoren. Gerade hat er viel zu tun, obwohl das Bad derzeit geschlossen ist: Innerhalb von drei Wochen wird es nach strengsten Vorgaben gereinigt und gewartet. Seit 1974 gibt es das Quellenbad. Hagenbücher und sein Team schaffen es trotzdem noch, die Anlage in Schuss zu halten. Gerade so.