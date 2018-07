Dabringhausen: Feier in der Waldbad-Lounge

Wermelskirchen Die „Summer Stage“-Nacht lockte über 300 Gäste ins Dabringhausener Freibad. Zwischendurch sorgte ein frischer Regenschauer für Abkühlung.

Dazu hatte der Förderverein des Waldbades an der Linnefe die Dabringhausener „Veranstalterfamilie“ um sich geschart: Neben Thomas Busch und seinen Mitstreitern, ansonsten vor allem im „Markt 57“ aktiv, kümmerten sich beispielsweise Mitglieder aus den Reihen des Dabringhausener Turnvereins (DTV) um die Kaltgetränke, „Cocktail on tour“ sorgte für zum Motto passende, fruchtige Mischgetränke.

Mussten die ehrenamtlich Aktiven im vergangenen Jahr die „Summer Stage“-Nacht angesichts des schlechten Wetters noch absagen, passte es am Wochenende genau: Kurz vor Beginn der Veranstaltung sorgte der kräftige Regen nicht nur für die von den Pflanzen sehnlichst erwartete Feuchtigkeit, sondern auch für eine Aufklarung und Abkühlung der stickig-schwülen Luft. Kaum hatte der Himmel seine Schleusen geschlossen strömten die Besucher in den „Lounge-Club“ im Freibad – hier fehlten eigentlich nur noch Liegestühle zum perfekten Glück, letztlich erfüllten die üblichen Stehtisch und Bierzeltgarnituren jedoch ihren Zweck.

Allen Grund zum Feiern haben der Förderverein und der Schwimmverein des Freibades an der Linnefe, denn das sommerliche Wetter lockt die Menschen in kühle Nass: Waren es in den beiden witterungsbedingt schlechten Jahren nur 9000 (2016) und 8000 (2017), die jeweils in den gesamten sechs Wochen der Saison ins Freibad kamen, sind es in diesem Jahr bereits nach den ersten zwei Wochen der Freibadsaison fast 13000 Gäste. „Das ist entsprechend dem Wetter top“, sagte der Fördervereinsvorsitzende Michael Unbehaun.