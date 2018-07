Wermelskirchen: Feier zum Jubiläum von Haus Eifgen

Wermelskirchen Die Kulturinitiative Wermelskirchen feierte das 130-jährige Bestehen des Haus Eifgen. Der Verein zeigte sich angesichts von 250 zahlenden Besuchern zufrieden. Sogar musikalische Gäste von der britischen Insel waren gekommen.

Ob schmissige Big-Band-Klänge, tanzbare Soul-Rhythmen, rockiger Blues-Sound, schwungvolle Country- und Honky Tonk-Musik oder humorvoller Mehrstimmen-Gesang: Die Kulturinitiative Wermelskirchen („Kult in Wk“) feierte das 130-jährige Bestehen des Haus Eifgen standesgemäß mit einer breiten, musikalischen Vielfalt, die stattliche elf Formationen an drei Tagen auf die Bühne brachten. Mit 120 zahlenden Besuchern am Freitag und 130 am Samstag zeigte sich das „Michael-Trio“ an der Spitze von „Kult in Wk“ zufrieden. Der erste Vorsitzende Michael Dierks, der zweite Vorsitzende Michael Regenbrecht und der Schatzmeister Michael Mohr bilanzierten: „Mehr geht natürlich immer. Aber wir sind zufrieden. Wir befinden uns mitten in der Ferienzeit und gerade am Freitag dürfte zudem die Hitze einige Leute vom Ausgehen abgehalten haben.“