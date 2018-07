Wermelskirchen: Was wird aus Haus Eifgen?

Ein Jubiläum mit Zukunftssorgen : Wie geht es mit Haus Eifgen weiter?

Wermelskirche So fröhlich auch das Jubilaum von Haus Eifgen gefeiert wurde, so unklar ist weiterhin, was aus der Einrichtung werden soll.

(sng) Nichts Genaues weiß man nicht - so lässt sich der Stand der Dinge rund um das Haus Eifgen und die Kulturinitiative Wermelskirchen („Kult in Wk“) beschreiben. Bürgermeister Rainer Bleek drückte es in seinem Grußwort mit den Worten aus: „Es gibt leider keine belastbare Perspektive zur Zeit.“ Demnach wolle der Haus Eifgen-Besitzer Herbert Ante, der die Immobilie verkaufen will, bis Ende August eine Entscheidung fällen und ein finanzielles Engagement der Stadt sei angesichts der Haushaltslage ausgeschlossen.

Die von „Kult in Wk“ angedachte Variante, eine Genossenschaft zu gründen, die das Haus Eifgen erwirbt, wäre bestimmt einen Versuch wert, meinte Wermelskirchens erster Bürger, der privat ein ausgewiesener Jazzfan und auch Besucher von Konzerten im Haus Eifgen ist: „Als Stadt wünschen wir uns natürlich, dass ‚Kult in Wk‘ im Haus Eifgen eine tragende Säule bleiben kann.“ Mit Vertretern der Bezirksregierung hat Bürgermeister Rainer Bleek das Haus Eifgen und umliegende Areal zwei Mal besucht. Der Hintergrund: Das Handlungskonzept zur Innenstadtentwicklung, das den Stadtkern sowie Hüpp-Park und Eifgental stärker miteinander verbinden soll: „Wir überlegen alle, wie es da Fördermittel geben kann. Das Problem speziell beim Haus Eifgen ist, dass es keine Fördermittel für Projekte gibt, die in Privatbesitz sind.“ Allerdings nehme die Kultur im geplanten Handlungskonzept für die Innenstadt einen hohen Stellenwert ein. Anvisiert sei beispielsweise die Schaffung eines Kulturbüros mit der Nachbarstadt Burscheid, das dann hauptamtlich besetzt werden würde.



