Aufnahmeprüfung für Ballettschule bestanden : Nelli träumt von Hauptrolle im „Schwanensee“

Tanzschülerin Nellin trainiert drei, vier Stunden täglich – auch an der Ballettstange. Foto: Susanne Katterwe

Wermelskirchen Es begann wie in einem Märchen: Ein kleines Mädchen von gerade einmal zwei Jahren tanzte bei einem Stadtfest in ihrer Heimat in Kasachstan in sich versunken vor sich hin, als eine Tänzerin auf sie aufmerksam wurde und ihre Mutter ermunterte, die Kleine zu ihrem Unterricht zu bringen.

Mit gerade einmal zweieinhalb Jahren begann so die Karriere von Nelli Mukhortova. Als Dreijährige hatte sie ihren ersten Auftritt. Heute ist sie zehn Jahre alt und tanzt immer und überall.

„Manchmal kann das anstrengend sein, wenn ich in der Küche stehe und auf einmal neben mir ein Fuß hoch gestreckt wird“, erzählt ihre Mutter schmunzelnd. Ob zu Hause oder auf dem Schulweg – ohne das Tanzen geht es nicht. Am liebsten aber ist Nelli auf der großen Bühne, dort möchte sie auch hin. „Es wäre mein Traum die Ballett-Akademie zu besuchen und später einmal die Hauptrolle in Schwanensee zu tanzen“, erzählte sie im Februar bei den Bergischen Tanztagen in Hückeswagen.

Damals hatte sie schon viel Applaus geerntet. Seither kommen die Erfolge Schlag auf Schlag. Vor rund Wochen war sie noch mit ihren Freunden vom Tanzstudio MoMo (Modern Movement, Wermelskirchen) bei der WM in Portugal, wo es für den Soloauftritt ihre bisherige Bestwertung gab. Vorher hatte sie sich bereits bei der EM in den Niederlanden gegen die Konkurrenz durchgesetzt – auch gegen die älteren Tänzer – und den 3. und 5. Platz in HipHop und Modern Dance belegt. Seit kurzem ist sie als Botschafterin für einen Sportfotografen und eine spanische Tanzmodelinie auf Instagram aktiv. Über die sozialen Medien möchte sie vor allem Menschen erreichen und andere Kinder zum Tanzen motivieren, zur Bewegung „anstatt nur vorm Fernseher zu sitzen“.

Immer an ihrer Seite ist auch hierbei ihre Mutter – als Managerin, Fotografin, Stütze, Beraterin und ihr größter Fan. „Die Leute sprechen mich an und sagen, was für eine tolle Ausstrahlung Nelli hat. Wenn sie auf der Bühne ist, habe ich das Gefühl, dass nur Nelli und ich im Saal sind, obwohl ich sie schon so oft habe tanzen sehen“, sagt Elena mit Tränen in den Augen. Die Vorstellung, dass ihre Tochter vielleicht schon bald nach Berlin ins Internat gehen könnte, scheint ihr schwer zu fallen. Kürzlich hat Nelli die Aufnahmeprüfung für die Staatliche Ballettschule Berlin bestanden.

Mehrere Runden von Eignungs- und Leistungstests musste sie dafür durchlaufen. „Ich kann es selber noch nicht glauben“, meint Nelli. Ob sie den Platz annimmt, steht noch nicht fest. Zwölf Jahre Ausbildung mit täglich fünf bis sechs Stunden Training und Schulunterricht würde sie dort erwarten. Eine schwere Entscheidung in dem Alter, findet auch ihre Mutter: „Wir möchten ihr ja gerne alle Möglichkeiten offenlassen, aber sie müsste hier so viel zurücklassen, auch wenn ich sicher bin, dass sie dem Druck gewachsen wäre.“ Aktuell trainiert sie drei, vier Stunden täglich, ist fast jedes Wochenende auf Wettkämpfen, besucht Workshops und hat nebenbei beste Schulnoten.