Brunnen Carl-Leverkus-Straße : Spenden sichern schnell neue Pumpe für den CL-Brunnen

Dirk Stöcker (links) hat es sich zur Aufgabe gemacht, sich ehrenamtlich um den Brunnen an der Carl-Leverkus-Straße zu kümmern. Foto: Stephan Singer/Singer, Stephan (sng)

Wermelskirchen Der Brunnen an der Carl-Leverkus-Straße („CL“) funktioniert derzeit nicht. Dirk Stöcker, Sprecher des Kultur-Netzwerks im Marketingverein „Wir in Wermelskirchen“ (WiW), musste feststellen: „Die Pumpe hat ihren Geist aufgegeben.

Die hat wohl die Sonne nicht so gut vertragen.“ Aber: Ein Aufruf im Internet von Stöcker und die Sache war „geritzt“. Diverse Bürger reagierten innerhalb von weniger als drei Stunden und kündigten ihre Spendenbereitschaft an, um die etwa 300 Euro teure Pumpe ersetzen zu können.

Im Laufe eines Abends konnte Dirk Stöcker durch die Bereitschaft der Wermelskirchener schon über 300 Euro an Spendenzusagen generieren. Und Michael Faubel, einer der Spender, konstatierte: „Wenn etwas Geld übrig bleibt, dann fließt das eben in die Wartung.“ Ebenso kündigte der Leiter des städtischen Betriebshofs, Volker Niemz, als Privatmann an: „Ich bin mit 50 Euro dabei.“