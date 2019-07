Bester Stadtradler aus Wermelskirchen : Ein Leben im Sattel

Laut Vielfahrer Jörg Kemppainen kann man nur die wenigsten Fahrradwege in Wermelskirchen ohne Gefahr benutzen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Jörg Kemppainen legt mit dem Rad bis zu 20.000 Kilometer im Jahr zurück. Er weiß wie kein zweiter, wie gefährlich das ist. Und radelt trotzdem weiter.

Wer beim Bergischen Land nicht sofort an Fahrradfahren denkt, kennt Jörg Kemppainen nicht. Mit 1131 Kilometern in 21 Tagen erkämpfte er sich beim Stadtradeln den ersten Platz – wobei es für ihn kein wirklicher Kampf war, er hat sich eher warmgeradelt. Der 52-Jährige fährt jährlich zwischen 16.000 und 20.000 Kilometer mit dem Rad. Das macht er aus Freude an der Bewegung. Aber auch, weil es gut fürs Klima ist, auf das Auto zu verzichten. Trotz des Risikos, die das Radeln mit sich bringt. „Nur die wenigsten Fahrradwege in Wermelskirchen kann man gefahrlos benutzen“, sagt Kemppainen.

Radfahren ist ein riskantes Hobby. Der Sicherheitsabstand von 1,5 Meter scheint vielen Autofahrern egal oder zumindest unbekannt zu sein, manche Fahrradwege ähneln einer Achterbahn, auch andere Fahrradfahrer können zum Risiko werden. Jörg Kemppainen kann solche Geschichten stundenlang erzählen. Oder, wie er selbst sagt, ganze Bücher darüber schreiben. Man muss ihm nicht lange zuhören, bevor man das glaubt.

Info So lief das Stadtradeln in Wermelskirchen Zahlen Nicht nur Jörg Kemppainen hatte beim diesjährigen Stadtradeln fleißig in die Pedale getreten – insgesamt legten die 106 Teilnehmer 34.659 Kilometer zurück. Damit verursachten sie fünf Tonnen CO2 weniger, als wenn sie die Strecken mit dem Auto zurückgelegt hätten. Mitbewerber Von dem ersten Platz waren Sören Krystek mit 1101 und Oliver Braun mit 1075 Kilometern nicht weit entfernt.

Seit zweieinhalb Jahren hat er sich eine Kamera zugelegt, die er vorne am Rad montiert hat. Damit er bei Unfällen Beweismittel hat. „Einmal habe ich ein Außenspiegel am Hintern bekommen von einem Auto“, erzählt er. Der Fahrer habe ihn so eng überholt, dass es zur Berührung gekommen sei. „Es haben vielleicht fünf Zentimeter gefehlt, dann hätte er mich komplett abgeräumt.“ Einmal habe ein Schneepflug die Fahrbahn gewechselt und sei direkt auf ihn zugefahren. Kemppainen musste eine Vollbremsung anlegen, um den Zusammensturz zu vermeiden. Den Fahrer hat er zur Rede gestellt. Daraufhin antwortete dieser, dass er „grundsätzlich“ keine Rücksicht auf Fahrradfahrer nehme. „Ich dachte, ich höre nicht richtig“, sagt Kemppainen.

Dass Radler besonders oft Unfälle haben, bestätigen auch die Zahlen. Nach einer neuen Studie der Unfallforschung der Versicherer ist beim Fahrradfahren das Risiko bei einem Unfall zu sterben dreieinhalb Mal höher als im Auto oder auf dem Motorrad. Die Gefahr, sich schwer zu verletzen, ist laut der Studie siebenmal höher. Solche Zahlen überraschen Kemppainen nicht, er spürt die Statistiken jeden Tag auf eigenem Leib. Wie kann das sein, dass er trotzdem so häufig und so viel fährt?

„Man muss das ausblenden“, sagt Kemppainen. Außerdem fahre er gezielt sehr „defensiv“ – dafür ignoriert er oft seine Rechte als Verkeilsteilnehmer, auch wenn er weiß, dass sie ihm zustehen. „Auch wenn ich das Recht habe, nützt mir das nichts, wenn das auf meinem Grabstein steht.“ Trotzdem radelt er weiter, hunderte Stunden im Jahr. „Radfahren ist für mich in erster Linie eine sportliche Herausforderung“, sagt er, das habe er in seinem Leben immer gebraucht. Eine wesentliche Rolle spielt aber auch, dass er etwas für die Umwelt tun will. Das Auto lässt Kemppainen meist stehen. Damit komme er auf 4000 bis 5000 Kilometer im Jahr, also etwa ein Viertel von der Distanz, die er mit dem Rad zurücklegt.

Was wünscht sich einer wie Kemppainen, der so viel Zeit auf dem Sattel verbringt? Sein Appell an die Autofahrer: Die Radelnden als gleichwertige Verkehrsteilnehmer wahrnehmen – und dabei nicht aus dem Auge verlieren, wer bei einem möglichen Unfall der deutlich Schwächere ist. Genauso stark müssten Fahrradfahrer auf die Fußgänger achten, sagt Kemppainen. Ein anderes leidiges Thema ist für ihn Laub auf Fahrradwegen und Straßen.

„Wenn es die ersten frostigen Nächte gibt, wird aus dem nassen Laub eine ganz gefährliche Fläche“, sagt er. Man müsse deswegen die Blätter frühzeitig aufräumen, damit sie keine dicke Schicht bilden können. „Zwischen Hückeswagen und Wipperfürth gibt es eine schöne Fahrradtrasse – die ist immer blitzeblank“, sagt er. Das sei vorbidlich. In Wermelskirchen habe das bis vor einem Jahr nicht gut funktioniert. Aber letztes Jahr, das möchte Kemppainen unbedingt festhalten, habe sich die Situation deutlich verbessert. Er hofft nur, dass es auch dabei bleibt.