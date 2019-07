Eifgen-Stadion Wermelskirchen : Tragschicht sorgt für Elastizität des Platzes

Wermelskirchen Der Bau des Kunstrasenplatzes im Eifgen-Stadion liegt nach wie vor im Zeitplan.

Aus der Entfernung betrachtet wirkt der künftige Kunstrasen-Fußballplatz im Eifgen-Stadion gerade wie ein asphaltierter Parkplatz. Bei genauerer Betrachtung und vor allem beim behutsamen Betreten der Fläche wird schnell klar: Was da gerade auf den Platz aufgetragen wird, ist die sogenannte elastische Tragschicht, im Fachjargon kurz „ET“. Diese Mischung aus Kunststoff und kleinen Steinen ist die letzte noch aufzutragende Schicht bevor darauf der Kunstrasen-„Teppich“ verlegt wird. Von der ET geht keine Gefahr in Sachen Mikroplastik aus, wie der Technische Beigeordnete der Stadtverwaltung, Thomas Marner, vor Ort erläuterte: „Das Material ist ja gebunden, weil es verklebt ist.“ Der Sonnenschein helfe dabei, dass die ET möglichst schnell trockne und dadurch unempfindlich werde.

Bis kommenden Montag, 29. Juli, wollen die Arbeiter der Firma „Polythan“ mit dem Auftragen der ET fertig werden. Das Verfahren läuft ähnlich wie beim Asphaltieren einer Straße: Ein von Ketten angetriebener Fertiger schiebt einen Lkw vor sich her. Dieser kippt in langsamer Vorwärtsbewegung das angemischte Material in die Wanne des Fertigers. Nach hinten heraus verteilt die Maschine das Material auf den Schotteruntergrund. „Das passiert zentimetergenau“, beschreibt Tiefbauamtsleiter Harald Drescher. Und Thomas Marner erläutert: „Wenn wir genau hinsehen, lässt sich eine leichte Wölbung erkennen.“ Dieses Quergefälle sorgt für den Wasserabfluss in die am Spielfeldrand einegelassenen Rinnen. „Das ist ein Gefälle von 0,3 bis 0,8 Prozent – das lässt gerade eben einen Wasserabfluss zu, lässt aber keinen ruhenden Ball losrollen“, sagt Thomas Marner: „Beim Straßenbau ist ein Quergefälle von mindestens 2,5 und ein Längsgefälle von mindestens einem Prozent nötig.“ Im nächsten Schritt bekommt die Laufbahn eine Asphaltdecke auf den bereits verdichteten Schotteruntergrund. Während beim Fußballplatz die ET für die Elastizität des Bodens sorgt, macht das bei der Laufbahn die rote Tartanschicht, die auf den Asphalt verlegt wird. „Grün wird es ab Mitte oder Ende August“, kündigt der Bauleiter der Stadtverwaltung für den Eifgen-Stadion-Umbau, Holger Kotthaus, das Verlegen de Kunstrasens an. Darin muss anschließend der Quarzsand eingearbeitet werden, der Probleme in Sachen Mikroplastikgesetzgebung der Europäischen Union vermeiden soll (wir berichteten). Vorbehaltlich der Wetterlage stünde dem geplanten Eröffnungsspiel am 21. September nichts im Wege. „Wir liegen absolut im Zeitplan“, betont Holger Kotthaus. Er ergänzt aber auch: „Eine Schlechtwetterphase kann uns einen Strich durch die Rechnung machen: Es ist ja logisch, dass ein Sand, der in den Kunstrasen rieseln soll, nicht verarbeitet werden kann, wenn es regnet.“ Denn bei Feuchtigkeit riesele der Sand nun einmal nicht.