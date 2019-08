Tenter Badeteich : So nass wie damals am Badeteich

Tente Mehr als 30 Jahre nach dem letzten Sommerfest am Tenter Badeteich luden Carmen und Markus Zielke in Tente zur Revival-Party ein.

Rund 30 Jahre später lässt sich der alte Badeteich kaum noch erahnen, aber die Erinnerungen sind frisch. Und auch deswegen spielten Carmen und Markus Ziele aus Tente mit der Idee, die alten Freunde nochmal zusammenzuholen und eine Revival-Party zu feiern. Die Idee nahm Schwung auf, als Markus Zielke im Freibad in Dabringhausen mit dem dortigen Vorsitzenden des Betreibervereins Dominik Roenneke ins Gespräch kam. Und er stellte fest: „So wie wir damals den Betrieb des Badeteichs in Eigenregie geführt haben, machen das heute die Ehrenamtliche in Dabringhausen.“ Weil Zielkes dieses Engagement unterstützten wollten, luden sie kurzerhand zum Mitfeiern in Tente ein.

Sie erzählten vom Landwirt in Kolfhausen, der dem eigens gegründeten Wassersportverein in Tente den Teich zum Baden überließ, von aufwändigen Befestigungsarbeiten, die der Verein leistete, von provisorischen Sanitäranlagen, Umkleidekabinen und einem Grillplatz. „Noch vor dem Sommer wurden die Kinder losgeschickt, um Schwimmkarten an den Haustüren zu verkaufen“, erzählte Carmen Zielke. Wer eine Karte erwarb, wurde kurzerhand Mitglied des Vereins und durfte seine Runden ziehen. Am Teich kannten sich alle. Markus Zielke übernahm zeitweilig den Vereinsvorsitz, und während der Grill am Wasser noch glühte, entstand Ende der 1980er-Jahre die Idee für ein erstes großes Sommerfest. „Auch um ein bisschen Geld reinzubekommen, um die Arbeiten am Teich leisten zu können“, erinnert sich Carmen Zielke. Damals feierten die Tenter zum ersten Mal im großen Stil für den Teich. Daraus wurde eine Tradition. Als der Verein Anfang der 1990er-Jahre dann den Auflagen nicht mehr gerecht werden konnte und den Badebetrieb einstellte, blieben die Erinnerungen an rauschende Partys.