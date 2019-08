Dhünner Kirmes : Buntes und gemütliches Treiben

Dhünn Während sich unter der Dorf-Eiche die örtlichen Vereine, Gruppen und „Haudegen“ tummelten, herrschte auf dem „Drei Linden“-Parkplatz der Kirmes-Rummel von auswärtigen Beschickern und Schaustellern vor allem für die kleinen Besucher.

Selbst wenn Regenschauer und Niesel den Ausrichtern der Kirmes nicht in die Karten spielten, gelang es dem Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) Dhünn ein buntes Treiben im gemütlichen Format auf die Beine zu stellen. Dafür steht der VVV für rund 8.000 Euro an Fixkosten ein. „Die Spenden, die wir erhalten, sind inzwischen exorbitant hoch geworden. Nur so können wir das Fest gewährleisten. Wir können gar nicht genug danken“, schickte der VVV-Vorsitzende Frank Jäger in die Runde unter der Dorf-Eiche am Fuß der Evangelischen Kirche in Dhünn.