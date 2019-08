Bankett in Wermelskirchen : Eine lange Essenstafel und jede Menge Heimatgefühle

Wermelskirchen Die Evangelische Kirchengemeinde kredenzte am Sonntagmittag nach dem Gottesdienst ein Festbankett.

Eigentlich hätte es eine lange Tafel mit flatterndem Tischtuch im Schatten der alten Stadtkirche werden sollen: Die Sonne hatte sich im Glas der Krüge spiegeln, das Geplauder von der Kirche über den Hof schallen sollen. Dann öffnete sich aber pünktlich zum Wochenende der Himmel – und das Team der Evangelischen Kirchengemeinde plante um. Kurzerhand wurde das geplante Bankett nach dem Sonntagsgottesdienst ins Gemeindehaus verlegt. Tischdecken und Krüge fanden im Trockenen ihren Platz. Die lange, weiße Tafel, die an Sommerurlaube in der Toskana oder auch an das Dîner en blanc in Paris erinnerte, gab es trotzdem. Viele Gemeindeglieder freuten sich, nicht nur in fröhlicher Geselligkeit miteinander zu essen – sondern auch die eigene Küche mal kalt zu lassen.

Bevor die Gemeinde aber zur Tafel schlenderte, feierte Pfarrer Manfred Jetter mit einem Team von Ehrenamtlichen in der Stadtkirche einen Gottesdienst zum Thema Heimat. Schon beim Ankommen wurde jeder Besucher gebeten, auf der großen Welt- und Stadtkarte einen roten Punkt an den Ort seiner Geburt zu kleben. Schnell wurde sichtbar: Die Wurzeln der Gemeindeglieder in Wermelskirchen liegen in Bayern genauso wie in Hamburg, am Rhein wie in Russland, im Stadtzentrum Wermelskirchens ebenso wie in den Dörfern. Gemeinsam machten sich Pfarrer und Gemeinde dann auf die Suche nach Werten, die Heimatgefühl ausmachen. Sie kamen ins Gespräch über Familie und Freunde, über Wermelskirchener Bräuche und Zukunftsperspektiven, über himmlische Heimat und eine göttliche Zusage. Am Ende lud Pfarrer Jetter zur bereits gedeckten Festtafel ein: „So können wir uns auch gegenseitig zur Heimat werden.“