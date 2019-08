Dhünner Kirmes : Eine Kirmes im Zeichen des Kunstrasens

Dhünn Das herbstliche Wetter trübte ein wenig das gesellige Treiben unter der Dorf-Eiche, dennoch fanden sich zahlreiche Besucher unter den aufgestellten Pavillons in Runden zusammen. Das „Trecker trekken“ sorgte für eine zünftige Gaudi.

Das Dhünnsche Dorf erlebte eine Kirmes ganz im Zeichen des Kunstrasens für den SSV Dhünn und von bergischer Standfestigkeit gegen Regen. Augenzwinkernd prosteten sich die Besucher unter der Dorf-Eiche im Zentrum am späten Samstagabend mit den Worten zu: „Frohes neues Jahr!“ Scherzhaft reagierten sie so auf ein überraschendes Feuerwerk, mit dem Frank Jäger auf der Hauptstraße den Nachthimmel in Funkel-Glanz erstrahlen ließ.

Der Vorsitzende des Verkehrs- und Verschönerungsvereins (VVV) Dhünn blickte in seiner Ansprache zum Start der Kirmes genauso auf das kommende Jahr aus: „Der Kunstrasen für unseren Fußballplatz ist ein Hauptanliegen im Dorf.“ Dafür muss Geld her, und das lässt sich unter anderem öffentlichkeitswirksam mit Veranstaltungen sammeln.

Wettbewerb Genau die Lücke zwischen zwei Regenschauer traf das „Trecker trekken“, das seine Premiere erlebte und sich als Mords-Gaudi erwies. Am Start waren acht Erwachsenen-Teams (sechs Herren- und zwei Damenmannschaften) sowie vier Kinderteams. Während es die Kinder mit einem Rasenmähertrecker aufnahmen, mussten die Erwachsenen den historischen Lanz-Traktor aus dem Baujahr 1954 in vorgegebener Zeit möglichst weit die Steigung der Hauptstraße emporziehen. Jedes Team absolvierte zwei Läufe, die erreichten Strecken wurden addiert. Mit 93 Metern hatten die „Osminghauser Jungen“ die Nase vorn, gefolgt von den „Dhünntaler Stollenrittern“ und den „Heidcher Jungs“.

Die Pflege der Gemeinschaft im Dorf sei das oberste Ziel der Kirmes, betonte Frank Jäger mit Nachdruck: „Darum geht es, darum tun ich und meine Mitstreiter uns das an, so ein Fest zu machen.“ Nicht ohne Humor wendete sich Frank Jäger an den städtischen Beigeordneten Stefan Görnert, der bei der Kirmeseröffnung mit dem Fassanstich durch Michael Trinius zu Gast war: „Baubeginn für den Kunstrasenplatz in 2020 – so machen wir das.“ Dem konnte Görnert nicht ohne „Wenn und Aber“ zustimmen, worauf Jäger feststellte: „Dann soll es wohl Herbst darüber werden, wenn ich mit dem Bagger da herunter fahre.“