Dhünner Kirmes : Pavillons sollen vor Regen schützen

So einen schönen Fallschirm wird es in Dhünn leider nicht geben; dafür hält der VVV Pavillons gegen den angekündigten Regen bereit. Foto: Frowein

Dhünn Die Wetterprognosen sind für Dhünnsche Kirmes nicht rosig. Der VVV beugt mit Überdachung vor. Derweil sind die Graffiti an der Halle noch nicht beseitigt.

Eigens für das Fest unter der Dorf-Eiche stehen dem VVV als Ausrichter der Kirmes 15 Faltpavillons zur Verfügung, die der Zeltverleih Kausemann kostenlos bereit stellt. „Diese Pavillons lassen sich schnell aufstellen und bieten dann ausreichend Schutz vor Regen – wir haben genug von diesen Zelten“, kündigt Jäger an.

Genauso werde das erstmalig in Dhünn organisierte „Trecker trekken“ (Sonntag, 18. August, ab 14 Uhr) in jedem Fall stattfinden (Teilnehmer müssen sich nicht im Vorfeld anmelden, sondern können einfach pünktlich auf den Dorfplatz vor die Dhünner Kirchen kommen).

Zur Kirmes werden die Schmierereien an der Mehrzweckhalle noch nicht beseitigt sein. Die Stadtverwaltung möchte am liebsten Jugendliche, möglichst die Verursacher, bei der Entfernung der Graffiti einbinden. Dass diese Form von Vandalismus nun auch in Dhünn um sich greift, sei enttäuschend, sagt Frank Jäger vom VVV Dhünn. „Bisher sind wir verschont geblieben“. Nur im ehemaligen Freibad Dhünn habe es mal ähnlichen Ärger gegeben. Weil es abseits liege, sei es geradezu prädestiniert, dass sich Jugendliche dort treffen.