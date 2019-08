Familienzentrum Sankt Michael : Eine Auszeit für die Jüngsten

Wermelskirchen Das Familienzentrum bot ein abwechslungsreiches Familienprogramm an.

Umso verdienter ist nun der süße Lohn für die beiden Mädels. Vor fünf Wochen sind die Mädchen das letzte Mal in die Schule gegangen. „Und wir freuen uns jetzt schon wieder auf den Schulanfang“, sagt Noelani. Während sie Langeweile in den Ferien allerdings nicht kennt, gibt Freundin Bolor zu: „Manchmal weiß ich jetzt nicht mehr, was ich noch machen soll.“ Und deswegen kommt ihr die Einladung des Familienzentrums sehr gelegen. Nikola Brinkmann und ihr Team haben Eltern und Kindern zur „Auszeit“ eingeladen – Mitten in den Ferien. „Alle machen Pause“, sagt sie und denkt nicht nur an die Schulen, sondern auch an viele Vereine. Aber nach fünf Wochen seien viele Familien zurück aus dem Urlaub. „Und es gibt ja auch andere, die in den Sommerferien gar nicht verreisen“, sagt Nikola Brinkmann. Und deswegen sei es dem Familienzentrum wichtig gewesen, auch in den Ferien ein Angebot für Familien zu schaffen. Die kleinen Kinder sind genauso eingeladen wie die großen. Aber am Samstag zeigt sich: Vor allem die Jüngsten und ihre Eltern nehmen das Angebot des Familienzentrums gerne wahr.