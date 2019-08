Skateboard-Wettbewerb und Doppel-Konzert am AJZ in Wermelskirchen : Der letzte Mini-Rampen-Contest

Skateboard-Wettbewerb und Doppel-Konzert am AJZ in Wermelskirchen

Es wird am 31. August der letzte Mini-Rampen-Contest am AJZ. Foto: Singer

Wermelskirchen Der Erlös des Skateboard-Wettbewerbs und des anschließenden Doppel-Konzerts zur Wiedereröffnung des Bahndamms nach der Sommerpause fließt auf das Spendenkonto zugunsten des Jugend-Freizeit-Parks.

Zum letzten Mal wird es in diesem Jahr einen Mini-Rampen-Contest am AJZ Bahndamm geben. Die Veranstaltung am Samstag, 31. August, stellt gleichzeitig die Wiedereröffnung des Clubs nach der Sommerpause dar. Der Erlös fließt auf das Konto zugunsten des Jugend-Freizeit-Parks.