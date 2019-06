Werbegemeinschaft Werberg hat wieder einen funktionstüchtigen Vorstand : Gewerbetreibende mit Elan und Ideen

Wegberg Die Werbegemeinschaft Wegberg hat sich neu aufgestellt. Der neue Vorsitzende Frank van Beekum und sein Team möchten mit Schwung und vielen Ideen in eine neue Zeit starten.

Abschied nehmen muss die Werbegemeinschaft in diesem Jahr von der Wegberger Autoshow, bedauerte der neue Vorsitzende Frank van Beekum bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung. Es gebe ein zu geringes Interesse, hätte ihm der Organisator mitgeteilt. Einige Autohändler hätten abgesagt, andere ihren Verkauf eingestellt, so dass die Zahl der Aussteller zu klein gewesen wäre, um eine attraktive Veranstaltung in Wegberg anbieten zu können. Ob das Aus vorübergehend oder endgültig ist, bleibt abzuwarten.

Ohne intakten Vorstand könne die Werbegemeinschaft Wegberg nicht geführt werden, hatte Tanja Schmidt vor der Wahl in ihrer Funktion als Versammlungsleiterin erklärt. Sie freute sich, dass sich im Vorfeld genügend Kandidaten für die Übernahme der Ämter gefunden hatte. Mit neuem Schwung und neuen Ideen wolle die Werbegemeinschaft in eine neue Zeit starten. Er setzte dabei auf ein gutes Team, ergänzte van Beekum. Als vorrangiges Ziel nannte er eine Steigerung der Mitgliederzahl von bisher 63. „Je mehr in der Werbegemeinschaft mitmachen, umso mehr Aufgaben können wir wahrnehmen und auf mehr Schultern verteilen.“ Die Werbegemeinschaft sei das Bindeglied zwischen den Gewerbetreibenden und der Stadtverwaltung und habe unter anderem die Aufgabe, nicht nur die vier verkaufsoffenen Sonntage zu terminieren und zu beantragen, sondern sie mit Themenschwerpunkten zu versehen. „Auch wollen wir den Adventsmarkt nicht verlieren. Das wäre ein Verlust für die Stadt“, meinte er. Er plant sogar eine von Jahr zu Jahr steigende Anzahl von Buden, um seine Attraktivität zu steigern. Um den Adventsmarkt herum könnte der vierte verkaufsoffene Sonntag am ersten Adventsonntag stattfinden. Für den Herbsttermin am 29. September sollen sich die Mitglieder der Werbegemeinschaft Gedanken machen. Für den nächsten verkaufsoffenen Sonntag am 6. Juli stünden ein Krammarkt und eine Oldtimerschau auf dem Programm. Bereits stattgefunden hat der erste verkaufsoffenen Sonntag dieses Jahres beim Frühlingsfest.