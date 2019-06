Merbecker planen ersten Weihnachtsmarkt : In Merbeck sollen Adventslichter strahlen

In Merbeck sollen Adventslichter strahlen

Merbeck Der Förderverein „St. Maternus“ organisiert erstmals einen Weihnachtsmarkt rund um Pfarrhaus und Pfarrheim.

Sehr stimmungsvoll soll die Veranstaltung „1. Merbecker Adventslichter“ am Samstag, 23. November, werden – darüber waren sich die veranstaltenden Mitglieder des Fördervereins „St. Maternus“ und weitere Helfer einig. Die Einnahmen des Marktes sollen, so wie die der Kabarett-Abende oder der beiden großen Kartoffelfeste, dem Erhalt des Pfarrheimes zugute kommen. Gleichzeitig feiert die öffentliche katholische Bücherei ihr 150-jähriges Bestehen.

Um den Markt herum wird ein abwechslungsreiches Programm angeboten, erzählte der neue Erste Vorsitzende des Fördervereins St. Maternus, Markus Müller, der die Nachfolge von Andreas Theißen angetreten hat. „Ein Highlight ist, dass Kinder der Kindergärten und Schulen im Vorfeld Briefe an den Weihnachtsmann schreiben“, kündigte er an, „der Weihnachtsmann wird bei den 1. Merbecker Adventslichtern ab 14.30 Uhr vor Ort sein und sie entgegen nehmen.“ Im Herbst werden dazu Flyer mit Informationen in den Einrichtungen ausgelegt. Spätestens nach dem 3. Advent bekommen die Kleinen dann eine verbindliche Antwort von der Himmelspforte – für die vielen Wünsche ein ungewöhnlich direkter Draht zum Christkind.