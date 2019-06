Aktion in Hückelhoven : Miteinander reden am gedeckten Tisch

Eine lange Tafel soll unter anderem auf dem Hückelhovener Friedrichplatz gedeckt werden. Im Vorjahr machten schon viele Städte mit. Foto: Anne Orthen (ort)/Orthen, Anne (ort)

Hückelhoven Deutschland wird zu Tisch gebeten – Hückelhoven und Wegberg sind dabei, Geilenkirchen und Heinsberg auch. Für die „Initiative Offene Gesellschaft“ wird auf dem Friedrichplatz der Tisch gedeckt.

Von Willi Spichartz

Eine ganze Reihe von Organisationen werden sich am Samstag, 15. Juni, an öffentlichen Aktionen der bundesweiten „Initiative Offene Gesellschaft“ (IOG) beteiligen, die von der Bundesregierung, den Kirchen, Stiftungen und zahlreichen weiteren Organisationen unterstützt wird. Bis zum vergangenen Dienstag waren bundesweit bereits mehr als 600 Tische bei der IOG angemeldet, im Kreis Heinsberg erhoffen sich die Initiativen noch weitere Meldungen bis zum morgigen Samstag. 15 Organisationen und Einzelpersonen stellten am Dienstag im Hückelhovener Büro des Katholischen Bildungs-Forums den samstäglichen Ablauf vor, mit dem sich das Geschehen auf dem Friedrichplatz abspielen wird, die direkt benachbarte Hückelhovener Tafel ist mit dabei. Und von da gibt’s auch gleich was zu essen: Gestifteter Spargel wird frisch angeboten, für die Kleinen stehen in der Zeit von 12 bis 15 Uhr Spielgerät und Kreide zum Zeitvertreib zur Verfügung. Vor allem geht es aber an allen Tischen und Tafeln um das offene Wort, das Grundelement der Idee von der Offenen Gesellschaft.

In Wegberg ist man in der Zeit von 17 bis 19 Uhr an der Mauer der Peter-und-Paul-Kirche präsent, wo das positive Denken gefördert werden soll unter anderem für die Jugend mit Rap-Musik.

Info Einfach keine Zeit, immer nur dagegen zu sein Verein Die bürgerschaftliche Initiative ohne Parteibindung „Die offene Gesellschaft“ ist als Verein eingetragen beim Amtsgericht Charlottenburg. Eine Maxime: „Wir haben einfach keine Zeit, immer nur dagegen zu sein.“ Partner Mehr als 5000 Freundinnen und Freunde aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen sind schon dabei. Zu den Partnern gehören laut Internetseite des Vereins die Robert Bosch Stiftung, die Bertelsmann-Stiftung, die Stiftung Futurzwei, die Diakonie, young Caritas, die Denkfabrik adelphi research, deutsch plus, das Deutsche Theater und viele viele andere. Die Initiatoren organisieren eine Bewegung: für Demokratie, für Freiheit, für eine starke Zivilgesellschaft.

Im Kreis Heinsberg unterstützen und organisieren unter anderem die Polizei, das Bündnis gegen Rechts, die Arbeiterwohlfahrt sowie die DITIB-Moschee Hückelhoven das Anliegen des Tischs der Offenen Gesellschaft, die für den Zusammenhalt eine Reihe von Thesen zusammengestellt hat, wie „Optimismus ist Pflicht“, „Die größte Gefahr für die Demokratie sind nicht zu viele Feinde, sondern zu wenig Freunde“, „Wir brauchen Freundlichkeit statt Hetze, Liebe statt Feigheit, Flowerstorms statt Shitstorms“.

Die fernsehbekannte Schauspielerin Katja Riemann wird in einem Film-Spot als Verhörte für die Offene Gesellschaft zu sehen sein. Das Verhör endet an einem mit fröhlichen Menschen aus verschiedenen Kontinenten besetzten Tisch – Tisch oder Tafel als der Ort, an dem Menschen zusammenkommen, an dem gegessen, getrunken und vor allem miteinander gesprochen wird.