Auftakt in Erkrath Weihnachtsmarkt im Lokschuppen startet Samstag

An diesem Wochenende wird es weihnachtlich in Erkrath. Bereits am Freitag, 25. November, beginnt das Alt-Erkrather Lichterdorf im Bereich Bahnstraße/Markthalle Bavierplatz. Der handgemachte Budenzauber des örtlichen Handwerkerkreises öffnet Freitag von 18 bis 22 Uhr, Samstag von 16 bis 22 Uhr und Sonntag 14 bis 18 Uhr. Er findet nur am ersten Adventswochenende statt. Parallel dazu läuft das erste Weihnachtsmarkt-Wochenende im Lokschuppen am Ziegeleiweg 1-3 in Hochdahl.