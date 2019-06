Borschemich, Gerderhahn, Arsbeck, Doveren : Prunkvolle Schützenfeste in der Region

Erkelenzer Land Schützenfeste wurden am Wochenende in Borschemich, Gerderhahn, Arsbeck und Doveren gefeiert.

Ein prunkvolles Kirmesfest wurde am Wochenende in Borschemich gefeiert. Unser Bild zeigt die zur Parade aufgestellten Majestäten mit ihren Ministerpaaren. Im Mittelpunkt standen das Königspaar Franz-Josef und Ulrike Goebels und die Ministerpaare Hans Theo und Brigitte Ahrweiler sowie Heribert und Angelika Goebels . Begleitet wurden sie vom Prinzenpaar Max Cremer und Katrin Goebels sowie von den Ministerpaaren Daniel und Christina Boss sowie Christopher und Annika Boss . Viele Kinder waren dabei und bereicherten den Hofstaat der Majestäten.

Auch in Doveren wurde am Wochenende das Schützenfest gefeiert. Schützenkönig Thomas Görtz und Ehefrau Corinna sowie die Ministerpaare Ralf Muhr und Gerburg Schmeing (l.) sowie Dieter und Iliana Jewski stellten sich in der Königsresidenz am Kaiserstein auf. Die Kinder Lara und Zoe freuten sich, im Zug mitzugehen. Der gesamte Zugweg war für die Musikgruppen, Schützenvereine und Ehrengäste über 7,5 Kilometer lang.