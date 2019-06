Wegberg : Gelungene Reise zum Lagio Maggiore

Panoramablick: Der Lago Maggiore mit Ascona und den Brissago Inseln. Foto: dpa-tmn/Ivo Scholz

Wegberg Eine Fahrt der CDU-Senioren zum Lago Maggiore in Italien hatte Klaus Brunen organisiert. Bei der Abfahrt in Wegberg ließ es sich der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Markus Johnen nicht nehmen, beim Einladen der Koffer in den Bus zu helfen und die Teilnehmer der Fahrt mit den besten Wünschen in Richtung Italien zu verabschieden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Michael Heckers Von Michael Heckers Autorendetails aufklappen Michael Heckers (hec) ist stellvertretender Leiter der Redaktion Erkelenz der Rheinischen Post. zum Autorenprofil

Nach einer Pause in Worms trafen die Wegberger zur Zwischenübernachtung im Hotel Bären, Oberhamersbach, ein. Am nächsten Tag ging es weiter durch die Schweiz zum Hotel in Stresa. Dann erfolgte ein volles Besichtigungsprogramm. Unter Leitung einer örtlichen Reiseleiterin ging es per Boot auf dem Lago Maggiore zu den Borromäischen Inseln. Dann ging es zu den Schweizer Seen Lugano- und Comersee, zum Ortasee im reizvollen Piemont. Ein Höhepunkt der Besichtigung war die über 30 Meter hohe Statue des Koloss von San Karl Borromeo in Arona.