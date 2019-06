Am Fronleichnamstag, 20. Juni : Gemeindefest und Vogelschuss in Dalheim-Rödgen

Dalheim-Rödgen Die Gemeinde St. Rochus Dalheim-Rödgen feiert am Fronleichnamstag, 20. Juni, das Kirchengemeindefest am Jugendheim.

Die Gemeinde St. Rochus Dalheim-Rödgen feiert am Fronleichnamstag, 20. Juni, das Kirchengemeindefest am Jugendheim. In diesem Jahr wird an diesem Tag mit dem Vogelschuss die neue Schützenmajestät ermittelt. „Mit der Zusammenlegung der beiden Termine wird eine größere Zahl an Mitmenschen angesprochen, so dass auch mehr Besucher erwartet werden“, sagt Lutz Braunöhler, Vorsitzender des Gemeinderats St. Rochus.