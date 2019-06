Tag des Hundes in Wegberg : Wenn Spazierengehen nicht ausreicht

Wegberg Beim Tag des Hundes stellte der Wegberger Hundesportverein sein Kursangebot und seine zahlreichen Aktivitäten vor.

Auch Vierbeiner mit Einschränkungen und Handicap sowie alte Hunde könnten im Hundesportverein der Grenzlandringstadt gut mitmachen. „Die Aufgaben lassen sich ganz einfach anpassen“, berichtet Janoschka. „Wenn ein Hund nicht über eine Stange springen kann, wird sie eben auf den Boden gelegt.“ Die Anforderungen sind vielfältig. An den einzelnen Stationen auf der weitläufigen Rasenfläche des Vereinsgeländes an der Maaseiker Straße soll ein Deckel mit Kopf oder Pfote weggeschoben werden. Im Behälter darunter befindet sich eine leckere Belohnung für den Hund.

Claudia Janoschka findet die abwechslungsreiche Kombination aus verschiedenen Sportarten gut. Hildegard Joachims (68) aus Schaufenberg zeigt mit Labrador Stella (neun Jahre), wie die Arbeit an der Longe aussieht. Der eigene Garten zu Hause in Schaufenberg ist dafür zu klein. Darum kommt sie regelmäßig zu den Wegberger Hundefreunden. Mitglied muss sie dafür gar nicht sein. Hildegard Joachims hat sich für eine Zehnerkarte entschieden. „Stella hat großen Spaß dabei“, erklärt die Hundebesitzerin.

Seit 1981 besteht der Wegberger Hundesportverein an der Maaseiker Straße. Aktuell gehören ihm 22 Mitglieder an, die zum Teil – wie die Vorsitzende Dorothee Obst – aus dem Mönchengladbacher Stadtgebiet stammen. Der Tag des Hundes hat seinen festen Platz im Terminkalender der Vereinsmitglieder. Sie nutzen die Gelegenheit in jedem Jahr am zweiten Juni-Wochenende, um Hundebesitzer mit den zahlreichen sportlichen Betätigungsmöglichkeiten und dem breit gefächerten Kursangebot bekannt zu machen. Damit auch die Geselligkeit nicht zu kurz kommt, wird am Vereinsheim gegrillt. In gemütlicher Runde werden bei Bedarf auch Fragen beantwortet.