Zeugen halten Tatverdächtigen fest : Nach zwei Einbrüchen festgenommen

Polizei meldet vorläufige Festnahme in Wegberg-Arsbeck. Foto: dpa/Armin Weigel

Wegberg Ein Einbrecher drang am Samstag gegen 13 Uhr zunächst unbemerkt in ein Haus an der Heuchterstraße in Arsbeck ein. Dort wurden Räume und Schränke durchsucht und eine Geldbörse gestohlen. Einige Minuten später kam es zu einem weiteren Einbruch an der Heuchterstraße – dem letzten vor der Festnahme.

Ein Mann war durch eine geöffnete Garage in das Haus gelangt und erbeutete Zigaretten und ein Sturmfeuerzeug. Anschließend entfernte er sich in Begleitung einer Frau, die nach Polizeiangaben nicht mit in das Haus eingedrungen war. Zeugen hatten die Tat jedoch bemerkt und verfolgten das Paar. Ihnen gelang es, den Mann festzuhalten, woraufhin er sein Diebesgut zurückgab. Anschließend befreite er sich gewaltsam und lief über die Felder davon. Zuvor hatte er auf seiner Flucht bereits die Geldbörse vom ersten Einbruch weggeworfen.