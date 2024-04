Vortrag der Polizei in Kalkar Wie schütze ich mich wirksam vor einem Einbruch?

Um die Bürger bestmöglich vor Einbrüchen zu schützen, informiert die Klever Polizei Interessierte im Rahmen eines kostenlosen Vortrags. Den Vortrag „Einbruchschutz – Wie schütze ich mich wirksam vor einem Einbruch?“ wird Kriminalhauptkommissar Jürgen Lang am Donnerstag, 11. April 2024, ab 11 Uhr im Dienstgebäude an der Xantener Straße 29 in Kalkar halten. Themen werden der mechanische Einbruchschutz sowie die sinnvolle Erweiterung durch Smart-Home-Technik sein. An ausgestellten Exponaten wird die Funktionsweise von zum Beispiel Schließmechanismen veranschaulicht. Die Kolleginnen und Kollegen werden im Anschluss für weitere Fragen zur Verfügung stehen.