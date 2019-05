Antrag der Wegberger Sozialdemokraten : SPD fordert neues Konzept für Wohnmobilplatz

Wegberg Der Wohnmobilstellplatz am Grenzlandring soll im Hinblick auf moderne Anforderungen weiterentwickelt werden. Das fordert die SPD-Fraktion in einem Antrag.

Demnach soll die Stadtverwaltung den dazu erforderlichen Aufwand ermitteln und diesen dem Ausschuss für Tourismus, Kultur, Sport und Verkehr vorstellen. Zur Begründung des Antrags heißt es, dass Wegberg mit der Einrichtung des Wohnmobilstellplatzes am Grenzlandring im Jahr 2004 eine Vorreiterrolle im Kreis Heinsberg eingenommen habe. Mittlerweile gebe es mehrere Wohnmobilstellplätze in der Umgebung. Nach Auffassung der SPD-Fraktion sollte das Konzept nach 15 erfolgreichen Jahren überprüft werden. Dabei soll die Verwaltung ein Konzept entwickeln, das den Wegberger Wohnmobilstellplatz konkurrenzfähig macht. „Dies könnte zum Beispiel dadurch erfolgen, dass das Internet per WLAN kostenlos nutzbar ist“, heißt es im Antrag der Sozialdemokraten. Die SPD empfiehlt, Anregungen aus unterschiedlichen Online-Portalen wie beispeilsweise campercontact.com, in denen der Wohnmobilstellplatz bewertet wird, aufzunehmen.