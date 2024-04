Wegberg blüht auf Bewährter Oldtimer-Treff in neuem Gewand

Wenn von einem Bürgermeister bekannt ist, dass er im Rathaus „Erbsen zählt“, ist das Volk mit ihm zufrieden, in Wegberg vermutlich besonders, aus bekannten Gründen. Christian Pape, der ganz Frische an der Spitze von Stadtrat und Verwaltung der Mühlenstadt, zeigte am Sonntag zumindest schon mal öffentlich, dass er zählen kann: Mehr als 400 Auto-Oldtimer registrierte er in der Innenstadt, von sicher mehreren Tausend Besucherinnen und Besuchern als Fahrzeuge „mit Charakter“ hoch anerkannt.