Straßenschäden in Wegberg Diese Schlaglöcher sollen saniert werden

Etliche Straßen sollen noch 2024 eine (neue) Beleuchtung erhalten: In Arsbeck an der Breslauer Straße steht die Auswechslung der Kabel sowie eine Erneuerung des Masts mitsamt Leuchte an. Mast und Leuchte werden auch an der Endstraße und Im End in Arsbeck, an der Heinsberger Straße in Wildenrath, am Holunderweg und am Ulmenweg im Beecker Wald, in der Kirchgasse in Beeck sowie an der Rödgener Straße und am Marienweiler in Dalheim erneuert. „Die Verwaltung hat bei der Betrachtung und Priorisierung darauf geachtet, dass Synergien zwischen Kanal- und Straßensanierungsmaßnahmen erkannt und entsprechend in die Konzeptentwicklung einfließen“, heißt es in der Ausschussvorlage, die am Dienstagabend auf der Tagesliste des Verkehrsausschusses steht.