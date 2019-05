Gedenkfeier vor dem Wegberger Rathaus : Schüler gedenken der Opfer des Zweiten Weltkriegs

Wegberg Gedenkveranstaltung vor dem Wegberger Rathaus.

Die Stadt Wegberg veranstaltet diese Gedenkfeier bereits seit einigen Jahren in Zusammenarbeit mit den drei weiterführenden Schulen im Schulzentrum – dem Maximilian-Kolbe-Gymnasium, der Edith-Stein-Realschule und der Schule am Grenzlandring (Hauptschule) – am Gedenkstein vor dem Rathaus. Die Schüler gedachten gemeinsam mit dem stellvertretenden Bürgermeister Georg Schmitz mit Liedern und Texten der Opfer des Krieges. Organisiert wurde die Veranstaltung in diesem Jahr von Schülerinnen und Schülern der Edith-Stein-Realschule. Der Gedenkstein zwischen Kirche, Rathaus und Kloster war vor fünf Jahren übergeben worden. Er ist Anfang und Endpunkt der Route gegen das Vergessen, die neun Stationen umfasst und durch die Innenstadt sowie in die Außenorte Klinkum, Arsbeck und Dalheim führt. In dem Stein ist der Leitspruch „Frag nicht, was du getan hättest. Frag dich, was werde ich tun“ eingemeißelt. Er soll eine Erinnerung an die Ereignisse aus der Kriegszeit sein, die für alle unvorstellbar sind.